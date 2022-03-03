В субботу можно пойти в поход по известным и малоизвестным водопадам

В их числе самый высокий в странах Балтии водопад Валасте, а также карстовая воронка с интересным названием Куристику (пропасть). В походе по малоизвестным водопадам глинта можно ознакомиться также с водопадами Карьяору, Алуоя и еще с несколькими жемчужинами глинта. Поход начнется в 11 часов на парковке в Валасте.

В тот же день в 11.30 на мызе Сака начнутся два похода покороче, хорошо подходящие и для семей с детьми.

Оба прогулочных похода ознакомят участников с окрестностями мызы Сака, которая имеет яркую историю и по праву считается жемчужиной глинта. Тамошний комплекс мызы пережил армейцев трех властей и выстоял - как и известняковый обрыв, на краю которого он расположен.

О мощи этого места свидетельствуют также трехступенчатый водопад, образующий в морозы мозаичную ледовую стену, и охраняющий его старый арочный мост.