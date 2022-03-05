Удостоенная государственной награды инфекционист Наталия Никитина: "К пандемии нельзя было подготовиться"

Наталия Никитина, ежедневно бывающая в красной зоне, замечает, что хотя врачи уже знают, как распознать вирус и как лечить больных, но расслабляться еще рано. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В феврале 2022 года врач-инфекционист Ида-Вируской центральной больницы Наталия Никитина удостоена высокой государственной награды - президент вручил ей Орден Эстонского Красного креста 4-й степени. Это событие стало для нее приятной неожиданностью. Эмоции уже поутихли, и хотя будничных забот у врача меньше не стало и ей почти ежедневно приходится работать в красной зоне, она нашла время, чтобы рассказать нам о больничной рутине, ковидных временах и поделиться взглядами на жизнь.