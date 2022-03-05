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Удостоенная государственной награды инфекционист Наталия Никитина: "К пандемии нельзя было подготовиться"

Наталия Никитина, ежедневно бывающая в красной зоне, замечает, что хотя врачи уже знают, как распознать вирус и как лечить больных, но расслабляться еще рано. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В феврале 2022 года врач-инфекционист Ида-Вируской центральной больницы Наталия Никитина удостоена высокой государственной награды - президент вручил ей Орден Эстонского Красного креста 4-й степени. Это событие стало для нее приятной неожиданностью. Эмоции уже поутихли, и хотя будничных забот у врача меньше не стало и ей почти ежедневно приходится работать в красной зоне, она нашла время, чтобы рассказать нам о больничной рутине, ковидных временах и поделиться взглядами на жизнь.

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- Вы уже говорили в СМИ, что весть о награде вызвала шок - надеюсь, в хорошем смысле слова?

- Конечно. Узнала об этом от журналистов и даже переспросила - точно ли речь идет обо мне? Ведь я ничего особенного не сделала, просто выполняю свою повседневную работу. В ковидные времена, безусловно, напряжение стало значительно выше, но преодолевать трудности помогает весь коллектив - от санитарок до главного врача. Семья тоже поддерживает. Вместе справляемся.

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