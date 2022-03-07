Российские инвестиции в промпарки Ида-Вирумаа поставлены на паузу, но заводы продолжают работать

Инвестиционные проекты в промпарках Ида-Вирумаа поставлены на паузу, что естественно в условиях нынешней неопределенности. "Все сейчас смотрят и выжидают", - оценил обстановку руководитель Нарвского промышленного парка (ЦУ "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа") Вадим Орлов. По его словам, приостановлены несколько хороших проектов.

- Все ждут сейчас, во что эта обстановка реально выльется: насколько будет ограничен поток людей, насколько будет ограничен поток товаров и как будут двигаться деньги - вот три основных вопроса. Получим ответы на них, тогда и можно будет думать дальше.

Орлов отказался дать прогноз развития событий, напомнив: "Один из основных игроков на мировой арене действует непредсказуемо и неадекватно, поэтому неразумно делать какие-то прогнозы".

Уже построенные заводы работают

Что касается уже действующих в промпарках Ида-Вирумаа производств, включая построенные в мирном прошлом с участием российского капитала, то они, по рассказу Вадима Орлова, продолжают работу. Об остановках заводов речи не идет. Это касается, в частности, крупнейшего предприятия - "Аquaphor", на заводах которого работа продолжается. Его рынки сбыта диверсифицированы, водные фильтры из Эстонии отправляются в разные страны.

По словам Орлова, на практике есть две сложности: первая - практически невозможно перечислять деньги из страны Евросоюза в Россию, вторая - осложнен экспорт продукции в Россию. "Деньги в Россию сейчас практически не перечислить, банки их останавливают, запрашивают дополнительные документы. Если раньше было так, что сегодня деньги перечислил и завтра они уже на счету в России, то теперь это занимает несколько дней".

Товары же, экспортируемые в Россию, попадают, по рассказу Орлова, в так называемый желтый коридор. Таможня запрашивает всю документацию про происхождение товара, финансирование производства и так далее. Также изучают, кто покупатели и нет ли среди партнеров лиц из санкционного списка.

Российские деньги оказались за железным занавесом

Маклер и посредник при осуществлении зарубежных инвестиций Кирилл Смирнов из компании по недвижимости "Nordic Brokers" рассказал, что их российские партнеры с началом войны только оживились, чтобы еще скорее и любой ценой вывести оттуда капиталы. "Они ищут возможности, чтобы свои деньги конвертировать и вывести даже по сегодняшнему обменному курсу. Сейчас это основная сложность - доставить деньги из России, ведь их не выпускают ни в каком виде".

По рассказу Смирнова, сейчас в России даже самый либеральный в недавнем прошлом банк "Тинькофф" уже не позволяет снимать деньги за рубежом со своих счетов. С этим столкнулись и юридические, и физические лица. О том, чтобы задекларировать и вывезти наличные деньги, не может идти и речи, а российская таможня буквально обыскивает людей на границе.

Смирнов привел пример одного нынешнего своего партнера из России, кто хочет инвестировать сотни тысяч евро в новое энергопроизводство в Ида-Вирумаа. Деньги для этого инвестор получил на второй день войны в Украине, в пятницу вечером. Он собирался конвертировать их в евро в понедельник и тут же вывести в Эстонию, однако обменный курс подскочил на четверть, бизнесмен замешкался, тут же курс обмена вырос еще и вскоре вывод денег из России вовсе закрыли.