Футболисты "Narva Trans" выразили поддержку Украине

Нарвские игроки в синих футболках и игроки "FC Kuressaare" в желтых перед началом встречи сделали на стадионе групповой снимок с плакатом цветов украинского флага, на котором было написано "Slava Ukraini".

С Украиной связаны обе команды. Главным тренером "Kuressaare" является украинец Роман Кожуховский, несколько лет работавший также в Ида-Вирумаа, а играющий в "Trans" с нынешнего сезона 34-летний центральный защитник Денис Дедечко за свою карьеру провел также одну встречу за украинскую национальную сборную.

Дедечко стал одним из опорных столпов нарвской футбольной команды, он не только руководит линией защиты, но и забил в обеих первых играх голы. В прошлую среду он забил свой первый в этом сезоне мяч за команду в игре, когда "Trans" со счетом 2:0 выиграл у таллиннского "Legion". В субботней встрече с "Kuressaare" Дедечко за четыре минуты до конца основного времени свел счет к ничейному, а еще через две минуты Эдуард Головлев забил также победный гол нарвитян. Окончательный счет - 2:1.

Футбольный портал "Soccernet" выбрал Дедечко лучшим игроком состоявшейся в Курессааре встречи, отметив, что за две игры тот создал себе в премиум-лиге реноме, вынуждающее следующих соперников "Trans" обращать на него особое внимание. "Команда нарвитян задействовала его в защите, но, судя по его характеру, речь идет, скорее, о полузащитнике, ведь он активно выходит и в центр поля, где умело ведет и направляет игру. Дедечко прямо-таки наслаждается этим", - написал "Soccernet" о центральном защитнике "Trans", выступавшем за клубы высшей лиги как Украины и России, так и Казахстана и Армении.

Кроме украинца Дедечко в ряды легионеров "Trans" входят в этом году канадец Райан Линдсей, Денис Поляков из России и Ирье из Кот-д"Ивуара. Однако два последних уже несколько лет живут в Ида-Вирумаа.