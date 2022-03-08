Война в Украине ознаменовала начало новой эпохи для Эстонии не только с точки зрения безопасности, но и в экономике.
Михкель Нестор: Как изоляция России повлияет на экономику Эстонии?
Превращение большого соседнего государства во вторую Северную Корею означает полный разрыв имевшихся слабых экономических связей, но и более высокие цены на энергоресурсы и высокую инфляцию. К счастью, в экономике Эстонии пока дует сильный попутный ветер, и его не сумеет остановить даже то, что происходит сейчас.
На Россию опускается железный занавес
Что же означают для нашей экономики война у нас на пороге и сопутствующие ей санкции для России? Количество прямых экономических связей Эстонии с Россией со временем неуклонно сокращалось. Если еще десять лет назад на товарообмен с Россией приходилось 12% эстонского экспорта, то в прошлом году - всего 4%. Более того: без учета товаров, которые проходят через Эстонию транзитом, в экспорте товаров эстонского производства на Россию приходилось лишь 2%.
Таким образом, Россия была лишь 12-м по значимости направлением сбыта эстонских товаров. В Россию продавали в основном различные машины, но предприятий, для которых Россия была единственным или даже основным рынком, очевидно, немного.
Иная картина открывается, если посмотреть на долю России в эстонском импорте. В прошлом году из России в Эстонию импортировали товаров более чем на два миллиарда евро. По этому показателю Россию можно было считать нашим вторым по значимости торговым партнером после Финляндии. Однако эта картина обманчива, поскольку подавляющую часть импорта составляло топливо, которое вскоре было вывезено из Эстонии. Дополнительная ценность от этой деятельности мала, несмотря на большие объемы, и затрагивает мало предприятий.
"Самой обширной экономической проблемой в этом году будет инфляция, вызванная дефицитом сырья".Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
В то же время из России импортируются и товары, которые очень нужны эстонской экономике. Деревообрабатывающая промышленность, на которую приходится больше 2% ВВП Эстонии, в прошлом году импортировала из России сырую древесину на сумму около 280 миллионов евро, что составило примерно половину общего объема импорта древесины. Исчезновение российской древесины увеличит спрос и конкуренцию за отечественную древесину и, следовательно, стоимость производства.
Еще сложнее ситуация в металлопромышленности, которая тоже получала сырье преимущественно из России (а также из Украины). В металлопромышленности, в отличие от деревообрабатывающей, замена поставщиков - сложный и, вероятно, очень дорогой процесс. Не исключено, что это положит конец распространенной бизнес-модели, когда из железа и стали восточного происхождения в Эстонии изготавливали различные металлоконструкции, а затем экспортировали их в Скандинавию. Влияние разрыва цепочек поставок непременно распространится и на другие секторы, из-за чего еще больше вырастут, к примеру, цены на строительство.
Отдельная тема - зависимость наших торговых партнеров от России. Например, в Финляндии, основном направлении сбыта эстонских товаров, товарообмен в российском направлении в прошлом году составил 5,5% всего экспорта. Кроме того, у некоторых финских компаний были большие инвестиции в России, которые теперь, по сути, придется списать. В общей картине, по крайней мере, на данный момент кажется, что на Россию опускается железный занавес, и лелеять надежды на продолжение товарообмена с восточным соседом не стоит.
Дорогие энергоресурсы повлекут высокую инфляцию
Самой обширной экономической проблемой в этом году будет инфляция, вызванная дефицитом сырья. Хотя Россия в течение последней недели даже увеличила, к примеру, поставки газа в Европу, никто не может сказать, продолжатся ли они и в каком объеме. Даже если Россия не прервет поставки, в ходе войны может быть повреждена физическая инфраструктура, проходящая через Украину.
Новый тренд на рынках - нежелание вообще покупать "кровавое" российское сырье. Например, нефть марки "Urals" сейчас торгуется с большой скидкой по сравнению с нефтью иного происхождения, и тем не менее покупателей не находится. Непосредственная причина этого - неприятие риска посредниками. Не исключено, что за то время, пока нефть доставят танкерами покупателям, будут введены новые санкции, которые не позволят перепродать товар. Кроме того, оказываемое на данный момент на политическом и потребительском уровнях сильное давление вынуждает отказаться от покупки чего-либо у России.
Тем не менее мир не может обойтись без энергоносителей, поэтому цена нефти "Brent" выросла до 110 долларов за баррель. Из-за ослабления евро рост цен для нас был еще быстрее. Тем временем цена природного газа на нидерландской бирже удвоилась и достигла предрождественских пиков. Война окажет обширное влияние на цены не только энергоносителей, но и продуктов. Россия и Украина - очень важные производители зерна, из-за чего цена пшеницы в Европе выросла почти на 50%.
SEB в своем прогнозе ранее предсказывал среднюю инфляцию в Эстонии в этом году на уровне 6,5%, но теперь надо подготовиться к худшему. Даже если военные действия каким-то чудом вскоре затихнут, значительного снижения цен на сырье может не последовать. Также инфляция может оказаться быстрее роста зарплат, что уменьшит реальную покупательную способность потребителей.
Эстонская экономика адаптируется
Война имеет не только прямые, но и косвенные последствия. Вполне вероятно, что кардинальное изменение ситуации в сфере безопасности уменьшит чувство уверенности и потребительскую смелость людей. Более осторожными могут стать и здешние предприятия. Это означает более медленный рост потребления и меньше инвестиций, что скажется и на рынке труда.
Вместе с тем, пожалуй, нет смысла преувеличивать влияние войны на экономику - война в Украине не сможет замедлить глобальный экономический рост. Неожиданно сильный рост экономики в последнем квартале 2021 года показывает, что попутный ветер был очень сильным, и даже если он немного ослабеет, экономика Эстонии сможет адаптироваться к новым условиям.