Михкель Нестор: Как изоляция России повлияет на экономику Эстонии?

Превращение большого соседнего государства во вторую Северную Корею означает полный разрыв имевшихся слабых экономических связей, но и более высокие цены на энергоресурсы и высокую инфляцию. К счастью, в экономике Эстонии пока дует сильный попутный ветер, и его не сумеет остановить даже то, что происходит сейчас.

На Россию опускается железный занавес

Что же означают для нашей экономики война у нас на пороге и сопутствующие ей санкции для России? Количество прямых экономических связей Эстонии с Россией со временем неуклонно сокращалось. Если еще десять лет назад на товарообмен с Россией приходилось 12% эстонского экспорта, то в прошлом году - всего 4%. Более того: без учета товаров, которые проходят через Эстонию транзитом, в экспорте товаров эстонского производства на Россию приходилось лишь 2%.

Таким образом, Россия была лишь 12-м по значимости направлением сбыта эстонских товаров. В Россию продавали в основном различные машины, но предприятий, для которых Россия была единственным или даже основным рынком, очевидно, немного.

Иная картина открывается, если посмотреть на долю России в эстонском импорте. В прошлом году из России в Эстонию импортировали товаров более чем на два миллиарда евро. По этому показателю Россию можно было считать нашим вторым по значимости торговым партнером после Финляндии. Однако эта картина обманчива, поскольку подавляющую часть импорта составляло топливо, которое вскоре было вывезено из Эстонии. Дополнительная ценность от этой деятельности мала, несмотря на большие объемы, и затрагивает мало предприятий.

"Самой обширной экономической проблемой в этом году будет инфляция, вызванная дефицитом сырья". Михкель Нестор, экономический аналитик SEB

В то же время из России импортируются и товары, которые очень нужны эстонской экономике. Деревообрабатывающая промышленность, на которую приходится больше 2% ВВП Эстонии, в прошлом году импортировала из России сырую древесину на сумму около 280 миллионов евро, что составило примерно половину общего объема импорта древесины. Исчезновение российской древесины увеличит спрос и конкуренцию за отечественную древесину и, следовательно, стоимость производства.

Еще сложнее ситуация в металлопромышленности, которая тоже получала сырье преимущественно из России (а также из Украины). В металлопромышленности, в отличие от деревообрабатывающей, замена поставщиков - сложный и, вероятно, очень дорогой процесс. Не исключено, что это положит конец распространенной бизнес-модели, когда из железа и стали восточного происхождения в Эстонии изготавливали различные металлоконструкции, а затем экспортировали их в Скандинавию. Влияние разрыва цепочек поставок непременно распространится и на другие секторы, из-за чего еще больше вырастут, к примеру, цены на строительство.