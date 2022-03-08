В ида-вируских школах разный подход к освещению темы войны в Украине

Мы не хотим третьей мировой войны, мы не хотим, чтобы наш сосед стал преступником в глазах всего мира, и мы не хотим страданий русских и украинских людей ни в России, ни в Украине".

Директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон сказала, что школа следует рекомендации не поднимать отдельно тему Украины. "В интересах психического здоровья детей дать им заниматься рутинной учебной работой. Да, если у детей есть вопросы, учителя готовы на них ответить", - сказала она, добавив, что учителя наблюдают за взаимоотношениями детей и готовы вмешаться, если заметят напряжение.

- Мы не уделяем этой теме много внимания. Учителя вольны ее рассматривать. Важно, чтобы люди могли высказаться, - сказал директор гимназии Хендрик Агур.

Обращение президента Алара Кариса к школьникам

Уважаемые ребята!

Каникулы прошли, и вы снова направляете свои мысли и шаги к школе. Эти каникулы были необычными. Многие из вас, как и многие взрослые, мыслями в Украине. Идущая там война бесчеловечна, жестока и печальна. Следить за всем этим изо дня в день тяжело нам всем.

Призываю вас быть внимательными при чтении СМИ и социальных сетей, чтобы отличить правду от лживой пропаганды. К счастью, эстонские медиа - как на эстонском, так и на русском языке - хорошо работают и заслуживают доверия. Но отвлекайтесь иногда от чтения негативных новостей на занятия спортом, музыку, прогулки, общение с друзьями. Потому что, несмотря ни на что, это время вашей молодости, а молодость бывает только раз в жизни. Эстония защищена и свободна.

Учиться - это самое лучшее и разумное, что вы можете сейчас делать. Чтобы стать умнее, заботливее, человечнее. Чтобы ваше поколение умело жить в мире и употреблять свою энергию и знания во благо, на решение по-настоящему важных для мира проблем.

Берегите себя и друг друга. Будьте внимательными и учтивыми как по отношению к своим школьным товарищам и родным, так и к учителям. Наши соотечественники, на каком бы языке они ни говорили, нуждаются в понимании и поддержке, потому что это не наша война, это война Путина. А если вы чувствуете, что хотите помочь Украине, вы можете поучаствовать добровольцем, например, в работе "Pagulasabi".

Также призываю вас быть открытыми, отзывчивыми и поддерживать прибывающих из Украины беженцев. Многие из них придут в вашу школу или класс, может быть, даже сядут с вами за одну парту. Давайте примем их радушно, поможем им справиться в Эстонии.

Только все вместе мы станем лучшее и умнее.

Будьте молодцами!