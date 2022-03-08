В открывшихся вчера после каникул школах разный подход к тому, как освещать - и освещать ли - события, связанные с войной в Украине.
В ида-вируских школах разный подход к освещению темы войны в Украине
На неделе, когда началось нападение России на Украину, Йыхвиская русская основная школа была в карантине из-за ковида, и вчерашний день был первым за время этой войны, когда дети пошли в школу. Директор Ирина Шульгина сказала, что Министерство образования и науки разослало школам рекомендации, как вести себя и объяснять происходящее детям. "Необходимо воздерживаться от враждебных заявлений, объяснять детям помладше, что Эстония в безопасности и защищена", - сказала Шульгина.
Первые двое украинцев приступили к учебе
Русская основная школа, как и другие школы, разместила информацию о том, как помочь Украине. "То, что мы здесь говорим между собой на русском языке, не значит, что мы за Россию и Путина. Каждый разумный человек против этой агрессии", - сказала Шульгина, добавив, что школа не знает, что говорят детям дома.
С понедельника в Йыхвиской русской основной школе учатся двое детей, семьи которых бежали от войны в Украине.
В Нарвском языковом лицее в понедельник приступили к учебе двое детей из России и один из Украины, но в этой школе пограничного города предпочитают не говорить на эти темы. Директор лицея Надежда Черкашина сказала, что в отделе культуры горуправления школам посоветовали избегать споров на эту тему. По словам директора, причина в том, что в Нарве есть как те люди, которые встали на сторону Украины, так и те, которые поддерживают в войне Россию. "Люди разные, и это опасное место для дискуссий", - сказала она.
Черкашина добавила, что и СМИ должны освещать тему более осторожно, чтобы не разжигать страсти. "Лишняя информация может повредить обществу", - сочла она.
Нарвский языковой лицей начал регистрацию желающих на уроки украинского языка, поскольку у школы есть дипломированный преподаватель украинского языка в основной школе. До сих пор он вел уроки эстонского языка.
Дают высказаться
Директор Силламяэской гимназии Арно Казенийт сказал, что отдельного сбора учащихся для обсуждения темы войны в Украине не организуют, но на уроках эту тему поднимали, например, учитель обществоведения, а также учитель русского языка и литературы. "Мы не настаиваем, чтобы люди выбирали сторону. Предпочитаем говорить и слушать, чтобы понять, что ученики вообще знают об этой теме, - сказал Казенийт. - Мы не заинтересованы в накручивании эмоций".
На главной странице сайта школы 1 марта было опубликовано обращение директора к работникам гимназии с выражением поддержки Украине и осуждением войны. В нем в числе прочего сказано: "Любое военное вмешательство в жизнь другого государства и, в первую очередь, в жизнь людей, неважно, где они живут и какой они национальности, неприемлемо.
Тот, кто отдает приказ начать военную агрессию, является преступником. Уничтожению жителей Украины и их домов нет никакого оправдания.
Мы не хотим третьей мировой войны, мы не хотим, чтобы наш сосед стал преступником в глазах всего мира, и мы не хотим страданий русских и украинских людей ни в России, ни в Украине".
Директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон сказала, что школа следует рекомендации не поднимать отдельно тему Украины. "В интересах психического здоровья детей дать им заниматься рутинной учебной работой. Да, если у детей есть вопросы, учителя готовы на них ответить", - сказала она, добавив, что учителя наблюдают за взаимоотношениями детей и готовы вмешаться, если заметят напряжение.
Вчера в интернете прошел инфочас для родителей, на котором рассматривалась эта тема.
В Кохтла-Ярвеской гимназии связанные с Украиной темы обсудили до уроков между учителями. В атриуме всем коллективом послушали гимн Украины.
- Мы не уделяем этой теме много внимания. Учителя вольны ее рассматривать. Важно, чтобы люди могли высказаться, - сказал директор гимназии Хендрик Агур.
Обращение президента Алара Кариса к школьникам
Уважаемые ребята!
Каникулы прошли, и вы снова направляете свои мысли и шаги к школе. Эти каникулы были необычными. Многие из вас, как и многие взрослые, мыслями в Украине. Идущая там война бесчеловечна, жестока и печальна. Следить за всем этим изо дня в день тяжело нам всем.
Призываю вас быть внимательными при чтении СМИ и социальных сетей, чтобы отличить правду от лживой пропаганды. К счастью, эстонские медиа - как на эстонском, так и на русском языке - хорошо работают и заслуживают доверия. Но отвлекайтесь иногда от чтения негативных новостей на занятия спортом, музыку, прогулки, общение с друзьями. Потому что, несмотря ни на что, это время вашей молодости, а молодость бывает только раз в жизни. Эстония защищена и свободна.
Учиться - это самое лучшее и разумное, что вы можете сейчас делать. Чтобы стать умнее, заботливее, человечнее. Чтобы ваше поколение умело жить в мире и употреблять свою энергию и знания во благо, на решение по-настоящему важных для мира проблем.
Берегите себя и друг друга. Будьте внимательными и учтивыми как по отношению к своим школьным товарищам и родным, так и к учителям. Наши соотечественники, на каком бы языке они ни говорили, нуждаются в понимании и поддержке, потому что это не наша война, это война Путина. А если вы чувствуете, что хотите помочь Украине, вы можете поучаствовать добровольцем, например, в работе "Pagulasabi".
Также призываю вас быть открытыми, отзывчивыми и поддерживать прибывающих из Украины беженцев. Многие из них придут в вашу школу или класс, может быть, даже сядут с вами за одну парту. Давайте примем их радушно, поможем им справиться в Эстонии.
Только все вместе мы станем лучшее и умнее.
Будьте молодцами!