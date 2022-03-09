В приграничной Нарве в связи с беженцами самая острая проблема в том, что им не могут предоставить муниципальное жилье. При этом решены вопросы о приеме украинских детей и подростков в детсады и школы.
Еще ни один ребенок из Украины в Нарве не дошел до школы и ни одна семья не получила муниципальное жилье
В приграничном городе задержались, по состоянию на утро 9 марта, 54 беженца из Украины. Из них 27 - дети. Числа могут меняться по нескольку раз за сутки, ведь на погранпункте появляются все новые и новые люди, целые или разделенные семьи.
Только некоторые остаются жить в Нарве, находя приют у родных или знакомых. Но понятно, что долго ютиться в чьей-то городской квартире невозможно.
У Нарвы нет приличного свободного жилья
Самый острый вопрос в связи с приемом беженцев - предоставление им жилья, о чем рассказала мэр Нарвы Катри Райк. Свободные комнаты в нарвских общежитиях находятся в неприличном состоянии и немеблированные. Незанятые муниципальные квартиры все как одна нуждаются в дорогом ремонте.
- Вывод: жилья, чтобы дать беженцам, у нас нет, - развела руками градоначальница.
Не оказалось свободных комнат и в общежитии нового учебного здания Академии МВД в Нарве. На этот вариант размещения мэрия поначалу рассчитывала.
Есть горожане, готовые предоставить жилье в аренду, но это дополнительные расходы для прибывших семей. У некоторых все же нашлись возможности платить за кров.
- Жилье - это самый важный вопрос из тех, что стоят сейчас. Для оказания всей прочей помощи возможности есть, - говорит Райк. - Я связывалась с Министерством финансов и Министерством социальных дел на тему того, что дальше, но пока нет ответа.
Уехать в Вихула
Предложен вариант - отправиться из Нарвы в региональный центр приема беженцев в Раквере. Там скажут, где можно поселиться на месяц за счет государства. Известно, что в идаском регионе готовы к размещению беженцев в Вихула (Ляэне-Вирумаа), и ожидаются еще до двух дополнительных мест размещения.
Неудобство в том, что при переезде из Нарвы выходцам из Украины придется остаться в Эстонии без близких людей рядом, без привычной языковой и городской среды, без доступа к русскоязычному обучению и так далее...
Катри Райк добавила, что наряду с украинскими беженцами появляется еще один новый вызов - массово приезжающие в Эстонию люди из ряда других неблагополучных стран.
- Встает резонный вопрос: в чем разница между выходцами из Украины и выходцами из Беларуси, России, Молдовы? - этим риторическим вопросом задается мэр Нарвы.
Дети еще не дошли до школ
В службе образования Нарвской горуправы подтвердили, что некоторые украинские семьи приехали с детьми, однако из них пока никто не приступил к учебе в здешних школах. Вероятно, людям нужно еще время для адаптации и отдыха после пережитого.
Директор частной Нарвской православной гимназии Татьяна Бабанская рассказала, что к ним тоже обращались по поводу приема двоих украинских ребят - четвероклассника и одиннадцатиклассника. Их появления ждали в классах 8 марта, однако выяснилось, что ребята заражены коронавирусом и школа для них пока недоступна.
Нарвская православная гимназия, по словам директора, готова принять этих двух школьников. Правда, как заметила Бабанская, она не понимает, кто будет платить за учебу, питание, учебники, ведь гимназия частная. "Все это еще надо будет обговаривать, какая будет официальная поддержка", - сказала директор.
Лариса Дегель из горуправы отметила, что в плане финансирования государство пообещало не бросать школы один на один с возникшими расходами.
Учеба по индивидуальному плану
Каждый новый школьник, даже если он гражданин другого государства и не имеет эстонского личного кода, заносится в эстонский образовательный инфорегистр. Государство тогда знает о нем и гарантирует школьное образование. Такая практика, по словам нарвской чиновницы Ларисы Дегель, была отработана еще задолго до украинской войны, когда в Эстонию на время переезжали семьи иностранных работников.
Дегель рассказала, что с директорами школ и детсадов есть договоренность, что они встретят и на месте проконсультируют обращающиеся к ним семьи украинцев. Сразу на месте можно принимать заявления о зачислении. Главный приоритет - не давить и не торопить с началом учебы, а оставлять время на адаптацию - столько, сколько потребуется.
Министерство образования и науки Эстонии распространило подробное руководство о том, как мягче и безболезненнее подключать детей-беженцев к учебе. Разработаны и тоже разосланы бланки, продублированные на украинском языке, о зачислении в школу или детсад.
Как подчеркивает Дегель, в плане работы со школьниками все должно делаться индивидуально. Многое зависит от планов семьи: она в Эстонии ненадолго или же имеет намерение закрепиться. В последнем случае нужно составить основательный адаптационный план для школьника, предложить ему изучение азов эстонского языка. В любом случае - не торопиться и не торопить.
- Сейчас до конца учебного года - март, апрель и май. Если у конкретного ребенка еще нет готовности и нет очень большой мотивации прямо сразу приступить к полноценному учебному процессу, тогда мы рассматриваем эти месяцы как период адаптации и подготовки к следующему учебному году, - объяснила Дегель.
Эстония приветствует новых учащихся
Государство поддержит уезжающих из Украины детей и подростков в продолжении образования в Эстонии. Об этом 8 марта заявило Министерство образования и науки ЭР. Оно разработало план действий, по которому дети и молодежь из Украины смогут получить начальное, основное, профессионально-техническое, среднее и высшее образование в Эстонии - в зависимости от возраста учащегося и его предыдущего образования.
Всем детям из Украины, достигшим обязательного школьного возраста, как правило, гарантируется место в школе с эстонским языком обучения, и школа составляет индивидуальный учебный план для каждого ученика.
После завершения основного образования можно выбрать между обучением в гимназии и получением общего среднего или среднего профессионального образования.
Получившие среднее образование молодые люди смогут продолжить обучение в профессионально-технических или высших учебных заведениях.
Если студент начал обучение в вузе Украины, то можно продолжить обучение по смежной специальности в вузе Эстонии.
- Важно найти гибкий способ участия каждого ребенка и молодого человека в образовании в сотрудничестве с владельцами школ, школами, учреждениями досугового образования и работы с молодежью. Работая вместе, мы сможем создать наилучшие условия для детей и молодежи, которым пришлось покинуть свои дома, спасаясь от ужасов войны, - прокомментировала министр образования и науки Лийна Керсна.
Керсна получила просьбу о поддержке украинских детей на встрече с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом на прошлой неделе. Эстонское Минобразования совместно с украинской общиной и кассой по безработице теперь ищут украинских учителей.