Еще ни один ребенок из Украины в Нарве не дошел до школы и ни одна семья не получила муниципальное жилье

Нарвская православная гимназия, по словам директора, готова принять этих двух школьников. Правда, как заметила Бабанская, она не понимает, кто будет платить за учебу, питание, учебники, ведь гимназия частная. "Все это еще надо будет обговаривать, какая будет официальная поддержка", - сказала директор.

Лариса Дегель из горуправы отметила, что в плане финансирования государство пообещало не бросать школы один на один с возникшими расходами.

Учеба по индивидуальному плану

Каждый новый школьник, даже если он гражданин другого государства и не имеет эстонского личного кода, заносится в эстонский образовательный инфорегистр. Государство тогда знает о нем и гарантирует школьное образование. Такая практика, по словам нарвской чиновницы Ларисы Дегель, была отработана еще задолго до украинской войны, когда в Эстонию на время переезжали семьи иностранных работников.

Дегель рассказала, что с директорами школ и детсадов есть договоренность, что они встретят и на месте проконсультируют обращающиеся к ним семьи украинцев. Сразу на месте можно принимать заявления о зачислении. Главный приоритет - не давить и не торопить с началом учебы, а оставлять время на адаптацию - столько, сколько потребуется.

Министерство образования и науки Эстонии распространило подробное руководство о том, как мягче и безболезненнее подключать детей-беженцев к учебе. Разработаны и тоже разосланы бланки, продублированные на украинском языке, о зачислении в школу или детсад.

Как подчеркивает Дегель, в плане работы со школьниками все должно делаться индивидуально. Многое зависит от планов семьи: она в Эстонии ненадолго или же имеет намерение закрепиться. В последнем случае нужно составить основательный адаптационный план для школьника, предложить ему изучение азов эстонского языка. В любом случае - не торопиться и не торопить.

- Сейчас до конца учебного года - март, апрель и май. Если у конкретного ребенка еще нет готовности и нет очень большой мотивации прямо сразу приступить к полноценному учебному процессу, тогда мы рассматриваем эти месяцы как период адаптации и подготовки к следующему учебному году, - объяснила Дегель.

Эстония приветствует новых учащихся

Государство поддержит уезжающих из Украины детей и подростков в продолжении образования в Эстонии. Об этом 8 марта заявило Министерство образования и науки ЭР. Оно разработало план действий, по которому дети и молодежь из Украины смогут получить начальное, основное, профессионально-техническое, среднее и высшее образование в Эстонии - в зависимости от возраста учащегося и его предыдущего образования.

Всем детям из Украины, достигшим обязательного школьного возраста, как правило, гарантируется место в школе с эстонским языком обучения, и школа составляет индивидуальный учебный план для каждого ученика.

После завершения основного образования можно выбрать между обучением в гимназии и получением общего среднего или среднего профессионального образования.

Получившие среднее образование молодые люди смогут продолжить обучение в профессионально-технических или высших учебных заведениях.

Если студент начал обучение в вузе Украины, то можно продолжить обучение по смежной специальности в вузе Эстонии.

- Важно найти гибкий способ участия каждого ребенка и молодого человека в образовании в сотрудничестве с владельцами школ, школами, учреждениями досугового образования и работы с молодежью. Работая вместе, мы сможем создать наилучшие условия для детей и молодежи, которым пришлось покинуть свои дома, спасаясь от ужасов войны, - прокомментировала министр образования и науки Лийна Керсна.