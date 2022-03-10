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Муниципальное предприятие "OSK Grupp" возглавил Денис Вершинин

Ирина Кивисельг
, журналист
Муниципальное предприятие "OSK Grupp" возглавил Денис Вершинин
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Несмотря на уверения председателя совета, что новый руководитель "OSK Grupp" должен находиться на связи чуть ли не 24 часа в сутки, "Северному побережью" за два дня не удалось дозвониться до Дениса Вершинина, чтобы узнать подробнее о том, как он видит будущее муниципального предприятия и какие первоочередные задачи ставит.
Несмотря на уверения председателя совета, что новый руководитель "OSK Grupp" должен находиться на связи чуть ли не 24 часа в сутки, "Северному побережью" за два дня не удалось дозвониться до Дениса Вершинина, чтобы узнать подробнее о том, как он видит будущее муниципального предприятия и какие первоочередные задачи ставит. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Конкурс на должность директора муниципального предприятия "OSK Grupp" выиграл бывший вице-мэр по хозяйственным вопросам Кохтла-Ярве Денис Вершинин, он приступил к работе с 8 марта.

По словам председателя совета "OSK Grupp" Антона Диева, на конкурс поступило 11 заявлений, кандидаты были не только из Ида-Вирумаа, но и из Таллинна. Но лишь четыре претендента представили полный пакет требуемых документов, которые в итоге и рассматривались.

Цель проведения ротации руководства предприятия - расширение сферы деятельности, необходимость развивать новые направления, так как инвестиции сокращаются и руководству муниципального предприятия необходимо думать о развитии, например, налаживать сотрудничество с квартирными товариществами, возможно, выходить также за пределы города. До сих пор "OSK Grupp" в основном обслуживал городские учреждения.

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