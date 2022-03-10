Муниципальное предприятие "OSK Grupp" возглавил Денис Вершинин

Несмотря на уверения председателя совета, что новый руководитель "OSK Grupp" должен находиться на связи чуть ли не 24 часа в сутки, "Северному побережью" за два дня не удалось дозвониться до Дениса Вершинина, чтобы узнать подробнее о том, как он видит будущее муниципального предприятия и какие первоочередные задачи ставит.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik