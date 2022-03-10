Конкурс на должность директора муниципального предприятия "OSK Grupp" выиграл бывший вице-мэр по хозяйственным вопросам Кохтла-Ярве Денис Вершинин, он приступил к работе с 8 марта.
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Муниципальное предприятие "OSK Grupp" возглавил Денис Вершинин
Муниципальное предприятие "OSK Grupp" возглавил Денис Вершинин
По словам председателя совета "OSK Grupp" Антона Диева, на конкурс поступило 11 заявлений, кандидаты были не только из Ида-Вирумаа, но и из Таллинна. Но лишь четыре претендента представили полный пакет требуемых документов, которые в итоге и рассматривались.
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