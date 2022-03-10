Обидевшиеся соцдемы растянули заседание Кохтла-Ярвеского горсобрания на шесть часов

Соцдемы внесли 301 предложение о поправках в данный проект, и голосование по каждому из них проводилось, согласно требованиям соцдемов, отдельно. Таким образом, рассматривавшее всего один пункт повестки дня внеочередное заседание горсобрания растянулось - вместе с перерывами - на шесть часов.

Кохтла-Ярве имеет в общем собрании союза городов и волостей шесть мест, а в совете союза - три места. В представленном центристом Антоном Диевым проекте в качестве представителей города и их заместителей в этом органе не был предложен ни один из членов фракции соцдемов.