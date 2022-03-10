Фракция соцдемов Кохтла-Ярвеского горсобрания растянула заседание на шесть часов, выразив таким образом свое недовольство тем, что ни одного из ее членов не назначили в общее собрание и совет Эстонского союза городов и волостей.
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Обидевшиеся соцдемы растянули заседание Кохтла-Ярвеского горсобрания на шесть часов
Обидевшиеся соцдемы растянули заседание Кохтла-Ярвеского горсобрания на шесть часов
Соцдемы внесли 301 предложение о поправках в данный проект, и голосование по каждому из них проводилось, согласно требованиям соцдемов, отдельно. Таким образом, рассматривавшее всего один пункт повестки дня внеочередное заседание горсобрания растянулось - вместе с перерывами - на шесть часов.