Кохтла-Ярве на прошлой неделе подписал договор с раквереской фирмой "Revin Grupp", выигравшей конкурс госпоставки на снос и строительство Кесклиннаской основной школы с предложением 6 миллионов 958 тысяч 350 евро (без НСО). Работы должны быть проведены за 13 месяцев, а новая школа должна принять учеников к началу 2023 года.
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Старое здание Кесклиннаской школы доживает последние дни
Старое здание Кесклиннаской школы доживает последние дни
По словам вице-мэра по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, график выполнения работ строители уже прислали, его будут согласовывать и обсуждать технические детали в начале следующей недели.