Старое здание Кесклиннаской школы доживает последние дни

По словам вице-мэра по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, график выполнения работ строители уже прислали, его будут согласовывать и обсуждать технические детали в начале следующей недели.

- В первую очередь предстоит демонтаж здания и вывоз отходов, - перечисляет Бородин. - Главная сложность заключается в том, чтобы сохранить спортивный зал - его нужно будет присоединить к новому зданию. Так как к стройке будет двигаться много большегрузного транспорта, возможно, встанет вопрос о пересмотре схемы движения по окрестным улицам. Есть два варианта: заезд с улицы Калеви и Пярна либо через Уус-Техазе - Торуйыэ и Пярна. В любом случае горожанам придется потерпеть неудобства.