Чт, 10.03.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

Старое здание Кесклиннаской школы доживает последние дни

Ирина Кивисельг
, журналист
Старое здание Кесклиннаской школы доживает последние дни
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Старое здание Кесклиннаской основной школы скоро останется только на фото, весной здесь начнут возводить новое здание, которое с огромным нетерпением ждут ученики и учителя, которым два учебных года придется тесниться в старой школе на Ярвекюла теэ.
Старое здание Кесклиннаской основной школы скоро останется только на фото, весной здесь начнут возводить новое здание, которое с огромным нетерпением ждут ученики и учителя, которым два учебных года придется тесниться в старой школе на Ярвекюла теэ. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярве на прошлой неделе подписал договор с раквереской фирмой "Revin Grupp", выигравшей конкурс госпоставки на снос и строительство Кесклиннаской основной школы с предложением 6 миллионов 958 тысяч 350 евро (без НСО). Работы должны быть проведены за 13 месяцев, а новая школа должна принять учеников к началу 2023 года.

По словам вице-мэра по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, график выполнения работ строители уже прислали, его будут согласовывать и обсуждать технические детали в начале следующей недели.

- В первую очередь предстоит демонтаж здания и вывоз отходов, - перечисляет Бородин. - Главная сложность заключается в том, чтобы сохранить спортивный зал - его нужно будет присоединить к новому зданию. Так как к стройке будет двигаться много большегрузного транспорта, возможно, встанет вопрос о пересмотре схемы движения по окрестным улицам. Есть два варианта: заезд с улицы Калеви и Пярна либо через Уус-Техазе - Торуйыэ и Пярна. В любом случае горожанам придется потерпеть неудобства.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх