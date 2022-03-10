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Наряду с помощью военным беженцам надо обеспечить защищенность своих жителей

Кюлли Крийс
, журналист
Наряду с помощью военным беженцам надо обеспечить защищенность своих жителей
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Самый надежный способ оповещения населения - через мобильные сообщения: мобильная связь есть даже в штольнях шахты "Estonia".
Самый надежный способ оповещения населения - через мобильные сообщения: мобильная связь есть даже в штольнях шахты "Estonia". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Самоуправления уже давно знают, как обеспечить жителей питьевой водой в кризисной ситуации и как оповестить их об опасности, однако необходимости иметь потенциальные убежища до сих пор не было.

Три года назад работавшие при Государственной канцелярии эксперты решили, что строить в Эстонии отдельные убежища было бы слишком дорого и в случае опасности разумнее всего использовать уже имеющиеся здания, тоннели, подвалы и подземные гаражи. Эксперты также сочли, что в будущем государство могло бы обозначить наиболее подходящие сооружения и научить людей выбирать укрытие.

- Вопросом убежищ в Эстонии не занимались, - руководитель Идаской региональной кризисной комиссии Айлар Хольцманн констатировал, что Спасательный департамент лишь в начале этого года получил задание дать самоуправлениям инструкции, что надо иметь в виду при осмотре потенциальных убежищ.

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