Наряду с помощью военным беженцам надо обеспечить защищенность своих жителей

Три года назад работавшие при Государственной канцелярии эксперты решили, что строить в Эстонии отдельные убежища было бы слишком дорого и в случае опасности разумнее всего использовать уже имеющиеся здания, тоннели, подвалы и подземные гаражи. Эксперты также сочли, что в будущем государство могло бы обозначить наиболее подходящие сооружения и научить людей выбирать укрытие.