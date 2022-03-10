Хотя на дворе мороз и снега еще много, уже в четверг, 10 марта, в 19.00 в Кохтла-Ярве начнется футбольный сезон: перешедшая в первую лигу молодежная сборная Ида-Вирумаа "FC Alliance" проведет первый матч с ныммеским "United".
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В Кохтла-Ярве стартует футбольный сезон
В Кохтла-Ярве стартует футбольный сезон
По словам руководителя и тренера клуба Андрея Шкалеты, работники Кохтла-Ярвеского спортцентра, несмотря на зимнюю погоду, хорошо подготовили поле с искусственным газоном на Ярвекюла теэ. Поле расчищено от снега, и в четверг удаляли последние ледяные бугры. Построенную в прошлом году площадку Эстонский футбольный союз признал лучшим искусственным полем в Эстонии.