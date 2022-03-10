Чт, 10.03.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

В Кохтла-Ярве стартует футбольный сезон

Эрик Гамзеев
, журналист
В Кохтла-Ярве стартует футбольный сезон
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
"FC Alliance" готовился к начинающемуся сезону в футбольном холле Хаапсалу.
"FC Alliance" готовился к начинающемуся сезону в футбольном холле Хаапсалу. Фото: FC Alliance

Хотя на дворе мороз и снега еще много, уже в четверг, 10 марта, в 19.00 в Кохтла-Ярве начнется футбольный сезон: перешедшая в первую лигу молодежная сборная Ида-Вирумаа "FC Alliance" проведет первый матч с ныммеским "United".

По словам руководителя и тренера клуба Андрея Шкалеты, работники Кохтла-Ярвеского спортцентра, несмотря на зимнюю погоду, хорошо подготовили поле с искусственным газоном на Ярвекюла теэ. Поле расчищено от снега, и в четверг удаляли последние ледяные бугры. Построенную в прошлом году площадку Эстонский футбольный союз признал лучшим искусственным полем в Эстонии.

Шкалета рассказал, что молодая команда ездила готовиться к сезону в Хаапсалу, где недавно появился крытый холл. "Провели там два лагеря продолжительностью около недели. Они были очень полезными, потому что команда смогла поупражняться в игре на большом поле. Дома у нас таких возможностей зимой не было".

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх