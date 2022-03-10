"Латерна магика" объявила конкурс рекламных роликов о Йыхви

В этом году фестиваль "Латерна магика", который проводит Йыхвиский центр культуры и интересов, отметит пятнадцатилетие. Организаторы готовят к юбилею разные сюрпризы, но один особенный - объявили отдельный конкурс, посвященный 30-летнему юбилею Йыхви, городу, в котором родилась "Латерна магика".

- Ждем рекламные ролики продолжительностью не более двух минут - о городе, людях, событиях, организациях и прочем, - перечисляет идейный вдохновитель фестиваля Анна Маскаева. - За полтора десятилетия нашего фестиваля мы видели, что количество людей, увлекающихся съемками, растет, ежегодно присылают новые интересные сюжеты. Родились и действуют любительские киностудии, воспитанники которых, надеюсь, найдут новые темы для своих кинолент. Поэтому призываю: фантазируйте, креативьте, удивляйте!

Рекламные ролики о Йыхви будут оцениваться отдельно от фестивальных фильмов. Работы, отмеченные жюри, покажут на большом экране 18 июня во время Дней города, который будет установлен на музыкальной площадке Йыхви. Автор может прислать не более двух работ, при этом видеоматериал должен быть отснят им самим. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на домашней странице центра www.huvikeskus.info.