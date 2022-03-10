Министр обороны Лаанет: самое важное - находиться в объективном информационном поле

- Какова ваша главная задача на этих встречах в Ида-Вирумаа?

- Я хочу рассказать непосредственно людям этого региона о том, как Министерство обороны действовало в течение последнего месяца, как оно видит происходящее в Украине и что сделало. Во-вторых, хочу понять, какие настроения царят в этом регионе.

- Что Министерство обороны может сделать сейчас для того, чтобы жители Эстонии чувствовали себя защищенными?

- Самое важное то, что мы в состоянии давать жителям адекватную информацию об опасном положении. А также о том, какова наша готовность реагировать на различные угрозы. Чтобы в случае, если люди будут испытывать страхи, развеять их.

- Что делает для этого министерство?

- Первое направление - это как краткосрочно увеличить вместе с союзниками нашу самостоятельную обороноспособность. В то же время мы должны выстроить обороноспособность на долгосрочный период, чтобы укрепить восточное направление НАТО, а также Эстонию посредством постоянного присутствия союзников и различных возможностей, чтобы мы были лучше готовы не только к устрашению, но и к защите.

- В каком отношении мы лучше прежнего готовы к защите своего государства?

- Мы сумели наладить обмен информацией между разведучреждениями 30 членов, чтобы иметь лучшую картину положения. Это особенно важно, так как у нас армия резервистов и нам необходимо немного времени на то, чтобы собрать резервистов и создать формирования из них. При наличии лучшего представления о ситуации мы сможем также лучше договориться с союзниками и начать переброску оборонительных сил в тот регион, где существует угроза.

- Находятся ли уже в Эстонии вдобавок к прежней тысяче британских служащих еще 800 солдат союзников?

- Дополнительный британский батальон прибывал по частям, но в течение этой недели будет здесь уже в полном составе. Это значит, что в Эстонии уже есть пара тысяч солдат союзников, что является для нас очень большим подспорьем.

- Что Эстония должна делать сама для их приема?

- В расположенном в Тапа военном городке 1-й бригады достаточно места, чтобы мы смогли построить там палаточный городок, там хватает также тренировочных площадок. Это количество союзных военных прекрасно поместилось сейчас в Тапа.

Если мы захотим еще большего присутствия союзников, то обязательно должны подумать также о достаточном количестве тренировочных площадок для отработки совместных действий. К этому надо добавить штабной элемент, ведь руководство очень важно для слаженности войск с разным культурным фоном и разными правилами. Они должны вместе отрабатывать боевые навыки. Необходима также достаточная инфраструктура: казармы, столовые, медперсонал и прочее - и все это надо обеспечить.