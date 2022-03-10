Министр обороны Калле Лаанет, полтора дня на этой неделе посвятивший встречам с руководителями самоуправлений и с простыми жителями Ида-Вирумаа, находит, что с каждым днем в Эстонии становится все меньше таких людей, кто признает правоту Путина, развязавшего войну в Украине.
Министр обороны Лаанет: самое важное - находиться в объективном информационном поле
- Какова ваша главная задача на этих встречах в Ида-Вирумаа?
- Я хочу рассказать непосредственно людям этого региона о том, как Министерство обороны действовало в течение последнего месяца, как оно видит происходящее в Украине и что сделало. Во-вторых, хочу понять, какие настроения царят в этом регионе.
- Что Министерство обороны может сделать сейчас для того, чтобы жители Эстонии чувствовали себя защищенными?
- Самое важное то, что мы в состоянии давать жителям адекватную информацию об опасном положении. А также о том, какова наша готовность реагировать на различные угрозы. Чтобы в случае, если люди будут испытывать страхи, развеять их.
- Что делает для этого министерство?
- Первое направление - это как краткосрочно увеличить вместе с союзниками нашу самостоятельную обороноспособность. В то же время мы должны выстроить обороноспособность на долгосрочный период, чтобы укрепить восточное направление НАТО, а также Эстонию посредством постоянного присутствия союзников и различных возможностей, чтобы мы были лучше готовы не только к устрашению, но и к защите.
- В каком отношении мы лучше прежнего готовы к защите своего государства?
- Мы сумели наладить обмен информацией между разведучреждениями 30 членов, чтобы иметь лучшую картину положения. Это особенно важно, так как у нас армия резервистов и нам необходимо немного времени на то, чтобы собрать резервистов и создать формирования из них. При наличии лучшего представления о ситуации мы сможем также лучше договориться с союзниками и начать переброску оборонительных сил в тот регион, где существует угроза.
- Находятся ли уже в Эстонии вдобавок к прежней тысяче британских служащих еще 800 солдат союзников?
- Дополнительный британский батальон прибывал по частям, но в течение этой недели будет здесь уже в полном составе. Это значит, что в Эстонии уже есть пара тысяч солдат союзников, что является для нас очень большим подспорьем.
- Что Эстония должна делать сама для их приема?
- В расположенном в Тапа военном городке 1-й бригады достаточно места, чтобы мы смогли построить там палаточный городок, там хватает также тренировочных площадок. Это количество союзных военных прекрасно поместилось сейчас в Тапа.
Если мы захотим еще большего присутствия союзников, то обязательно должны подумать также о достаточном количестве тренировочных площадок для отработки совместных действий. К этому надо добавить штабной элемент, ведь руководство очень важно для слаженности войск с разным культурным фоном и разными правилами. Они должны вместе отрабатывать боевые навыки. Необходима также достаточная инфраструктура: казармы, столовые, медперсонал и прочее - и все это надо обеспечить.
- Эстонские госруководители постоянно говорят, что непосредственной военной угрозы для Эстонии нет, но если проследить за новостями из Украины и заявлениями России, то у людей все же есть повод для тревоги. Как вы успокоите людей?
- Самое важное - чтобы люди находились в объективном информационном поле. Чтобы информация не приукрашивала действительность, но в то же время и не запугивала. При наблюдении за новостями важно быть критичными к источникам. Сейчас ходит много дезинформации. Обязательно надо смотреть, откуда идет та или иная информация и насколько достоверны источники.
Сейчас ведется непрерывная информационная война с целью вызвать в обществе страх. Одна из моих задач - развеивать страхи и объяснять происходящее.
- В Эстонии проживает немало людей, которые по-прежнему находят, что Путин, вторгшись в Украину, сделал правильно. Много ли таких людей, насколько известно вам?
- Очень сложно сказать, ведь тщательного анализа того, многие ли люди однозначно одобряют действия Путина, не проводилось. По ощущениям могу сказать, что их число не очень велико.
То, что есть люди, имеющие другой взгляд на происходящее, с одной стороны, понятно, но, с другой, мы должны суметь и до них донести объективную картину - как через медиа, так и посредством прямого общения. Чтобы люди поняли, что происходит на самом деле.
- Вроде бы логично, что отношение должно меняться с каждым днем, чем больше людям будет открываться истинное лицо этой войны.
- Вот именно. Самое важное, что ни НАТО, ни Евросоюз, ни Эстония не напали ни на одно государство. И Украина тоже не нападала на Россию. Это реальность. Прочие вещи можно ведь еще толковать по-разному.
- Информационная война является неотъемлемой частью современных войн. Как преуспеть в этой войне демократическими средствами, если другая сторона использует совершенно недемократические приемы?
- Поэтому мы и должны больше работать, чтобы передавать больше информации по разным каналам. Мы должны прилагать усилия во имя того, чтобы наша информация была более достоверной, чем у путинской России. Самим нужно быть достоверными. Другого оружия вообще-то и не существует.
- Какова в нынешней ситуации роль "Кайтселийта"?
- Сейчас мы оборонную готовность не повышали, так как военной угрозы для эстонского государства нет. Тем не менее резко выросло количество желающих вступить в "Кайтселийт". Происходящие сейчас процессы демонстрируют, что патриотизм сильно вырос.