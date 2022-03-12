Сб, 12.03.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

Семья донецкого шахтера счастливо добралась до Эстонии

Aimar Altosaar
, журналист
Семья донецкого шахтера счастливо добралась до Эстонии
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Бежавшая из Украины от войны семья в отеле "Dzingel" в Таллинне.
Бежавшая из Украины от войны семья в отеле "Dzingel" в Таллинне. Фото: Madis Veltman/Postimees

Отель "Dzingel" в Таллинне в Мяннику полон украинских военных беженцев. Взрослых тут около 250, а детей разного возраста - около 450. Администрация отеля не знает, надолго ли отель будет в распоряжении украинцев - по-видимому, Таллиннский социальный департамент, организующий размещение беженцев, сообщит, когда что-то изменится.

Фойе отеля в четверг после полудня наполнилось криками детей, бежавших от ресторана к лифтам или же от лифтов к буфету и другим помещениям за фойе.

Были и дети поменьше, которых мамы вели за руку или несли на руках. Мальчишки и девчонки постарше, расположившись на кожаных диванах, уткнулись в смартфоны. Можно было увидеть тут и мужчин в возрасте. Все лифты работали - развозили постояльцев по всем девяти этажам отеля.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх