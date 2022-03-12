Семья донецкого шахтера счастливо добралась до Эстонии

Фойе отеля в четверг после полудня наполнилось криками детей, бежавших от ресторана к лифтам или же от лифтов к буфету и другим помещениям за фойе.

Были и дети поменьше, которых мамы вели за руку или несли на руках. Мальчишки и девчонки постарше, расположившись на кожаных диванах, уткнулись в смартфоны. Можно было увидеть тут и мужчин в возрасте. Все лифты работали - развозили постояльцев по всем девяти этажам отеля.