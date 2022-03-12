Семья донецкого шахтера счастливо добралась до Эстонии

Отель "Dzingel" в Таллинне в Мяннику полон украинских военных беженцев. Взрослых тут около 250, а детей разного возраста - около 450. Администрация отеля не знает, надолго ли отель будет в распоряжении украинцев - по-видимому, Таллиннский социальный департамент, организующий размещение беженцев, сообщит, когда что-то изменится.
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Фойе отеля в четверг после полудня наполнилось криками детей, бежавших от ресторана к лифтам или же от лифтов к буфету и другим помещениям за фойе.