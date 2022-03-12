Уроженец Тойла Аап Теппер представил местным жителям книгу "Neelatud aeg" ("Поглощенное время") в знаковый момент - в преддверии 104-го дня рождения Эстонии. Дело в том, что в книге раскрывается период, когда советская власть строго регламентировала увековечение памяти и первые годы Эстонской Республики погрузились в темноту архивных спецфондов.
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Аап Теппер показывает время, поглощенное советской властью
Аап Теппер показывает время, поглощенное советской властью
Увидевшая свет в прошлом году книга "Поглощенное время" рассматривает через фотографии темную сторону архивов, прежде всего спецфонды советского периода и засекреченные архивные материалы. Книга является продолжением выставки на ту же тему, перед составлением которой художник и фотограф Аап Теппер отсмотрел тысячи фотографий.
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