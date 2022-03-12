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Аап Теппер показывает время, поглощенное советской властью

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Аап Теппер показывает время, поглощенное советской властью
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"Хотел продемонстрировать материал, который был засекречен в советский период, и сделать это таким образом, чтобы молодые поколения сумели как-то соотнестись с тем временем", - рассказал Аап Теппер историю создания выставки и книги "Поглощенное время". Архивные материалы он рассматривал взглядом художника, а не историка.
"Хотел продемонстрировать материал, который был засекречен в советский период, и сделать это таким образом, чтобы молодые поколения сумели как-то соотнестись с тем временем", - рассказал Аап Теппер историю создания выставки и книги "Поглощенное время". Архивные материалы он рассматривал взглядом художника, а не историка. Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik

Уроженец Тойла Аап Теппер представил местным жителям книгу "Neelatud aeg" ("Поглощенное время") в знаковый момент - в преддверии 104-го дня рождения Эстонии. Дело в том, что в книге раскрывается период, когда советская власть строго регламентировала увековечение памяти и первые годы Эстонской Республики погрузились в темноту архивных спецфондов.

Увидевшая свет в прошлом году книга "Поглощенное время" рассматривает через фотографии темную сторону архивов, прежде всего спецфонды советского периода и засекреченные архивные материалы. Книга является продолжением выставки на ту же тему, перед составлением которой художник и фотограф Аап Теппер отсмотрел тысячи фотографий.

- В 2016 году я начал работать в киноархиве национального архива и часто ловил себя на том, что листаю старые фотографии. Однажды мне попались на глаза фотографии, которые якобы были засекречены весь советский период, и во мне проснулось любопытство, - вспомнил он.

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