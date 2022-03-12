Аап Теппер показывает время, поглощенное советской властью

Увидевшая свет в прошлом году книга "Поглощенное время" рассматривает через фотографии темную сторону архивов, прежде всего спецфонды советского периода и засекреченные архивные материалы. Книга является продолжением выставки на ту же тему, перед составлением которой художник и фотограф Аап Теппер отсмотрел тысячи фотографий.

- В 2016 году я начал работать в киноархиве национального архива и часто ловил себя на том, что листаю старые фотографии. Однажды мне попались на глаза фотографии, которые якобы были засекречены весь советский период, и во мне проснулось любопытство, - вспомнил он.