Ида-вируские учреждения образования набирали учащихся в торговых центрах

Студенты-медики в четверг учили в йыхвиском торговом центре "Pargi Keskus" всех интересующихся, как делать внутримышечный укол, зашивать рану и снимать швы, ставить канюлю.

Илья, чей возраст близится к концу второго десятка, признался, поупражнявшись в уколах, что студентом-медиком ему не стать, так как он свой выбор профессии уже сделал, образование получил и работает производственным руководителем. "Это просто практический навык, который может понадобиться в жизни".