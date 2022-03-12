В торговых центрах Йыхви и Нарвы выстроились в ряд уездные гимназии, колледжи, центр профобразования и kood-школа, чтобы показать, как много различных возможностей обучения имеется в уезде.
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Ида-вируские учреждения образования набирали учащихся в торговых центрах
Ида-вируские учреждения образования набирали учащихся в торговых центрах
Студенты-медики в четверг учили в йыхвиском торговом центре "Pargi Keskus" всех интересующихся, как делать внутримышечный укол, зашивать рану и снимать швы, ставить канюлю.