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Ида-вируские учреждения образования набирали учащихся в торговых центрах

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Ида-вируские учреждения образования набирали учащихся в торговых центрах
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Студенты Таллиннской высшей школы здравоохранения показывали на образовательной выставке, как делать укол внутримышечно, зашивать рану и снимать швы, ставить канюлю.
Студенты Таллиннской высшей школы здравоохранения показывали на образовательной выставке, как делать укол внутримышечно, зашивать рану и снимать швы, ставить канюлю. Фото: Matti Kämära / Põhjarannik

В торговых центрах Йыхви и Нарвы выстроились в ряд уездные гимназии, колледжи, центр профобразования и kood-школа, чтобы показать, как много различных возможностей обучения имеется в уезде.

Студенты-медики в четверг учили в йыхвиском торговом центре "Pargi Keskus" всех интересующихся, как делать внутримышечный укол, зашивать рану и снимать швы, ставить канюлю.

Илья, чей возраст близится к концу второго десятка, признался, поупражнявшись в уколах, что студентом-медиком ему не стать, так как он свой выбор профессии уже сделал, образование получил и работает производственным руководителем. "Это просто практический навык, который может понадобиться в жизни".

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