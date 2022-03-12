Президент Алар Карис: российская пропаганда в оправдание нападения на Украину ужасает

- У нас маленькое государство. Но мы оказывали Украине военную помощь: комплексы "Джавелин", гаубицы, каски и прочее. Мы оказывали и обязательно продолжим оказывать гуманитарную помощь. В Эстонии частные лица пожертвовали миллионы евро. Приятно удивляет, что так много людей сопереживают Украине. Понятно, что эта денежная помощь важна, но в нынешней ситуации она расходуется так же быстро, как появляется. Это значит, что оказание помощи надо продолжать.