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Президент Алар Карис: российская пропаганда в оправдание нападения на Украину ужасает

Эрик Гамзеев Эрик Калда
Президент Алар Карис: российская пропаганда в оправдание нападения на Украину ужасает
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Алар Карис приводит в качестве примера особенно возмутительной российской пропаганды утверждения, что в Украине создается биологическое оружие, способное различать и убивать людей по этническому признаку. "Как биолог скажу, что это полная чушь".
Алар Карис приводит в качестве примера особенно возмутительной российской пропаганды утверждения, что в Украине создается биологическое оружие, способное различать и убивать людей по этническому признаку. "Как биолог скажу, что это полная чушь". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Президент Алар Карис полагает, что подавляющая часть жителей Эстонии не верит распространяемым в информационной войне нелепицам, которыми Кремль пытается оправдать нападение на Украину. Вместе с тем, по его словам, всем надо прилагать усилия, чтобы отношение к происходящему не порождало конфликты, и здесь нет иного средства, кроме как постоянно и честно объяснять происходящее.

- Что Эстония в силах сделать, чтобы агрессия Россия против Украины закончилась?

- У нас маленькое государство. Но мы оказывали Украине военную помощь: комплексы "Джавелин", гаубицы, каски и прочее. Мы оказывали и обязательно продолжим оказывать гуманитарную помощь. В Эстонии частные лица пожертвовали миллионы евро. Приятно удивляет, что так много людей сопереживают Украине. Понятно, что эта денежная помощь важна, но в нынешней ситуации она расходуется так же быстро, как появляется. Это значит, что оказание помощи надо продолжать.

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