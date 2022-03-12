Президент Алар Карис полагает, что подавляющая часть жителей Эстонии не верит распространяемым в информационной войне нелепицам, которыми Кремль пытается оправдать нападение на Украину. Вместе с тем, по его словам, всем надо прилагать усилия, чтобы отношение к происходящему не порождало конфликты, и здесь нет иного средства, кроме как постоянно и честно объяснять происходящее.
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Президент Алар Карис: российская пропаганда в оправдание нападения на Украину ужасает
Президент Алар Карис: российская пропаганда в оправдание нападения на Украину ужасает
- Что Эстония в силах сделать, чтобы агрессия Россия против Украины закончилась?