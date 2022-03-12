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Готовность здания Йыхвиской основной школы к новому учебному году оказалась под вопросом

Эрик Гамзеев
, журналист
Готовность здания Йыхвиской основной школы к новому учебному году оказалась под вопросом
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Новое школьное здание в Йыхви начинает обретать очертания, и в ближайшие недели на объекте смогут отметить праздник стропил.
Новое школьное здание в Йыхви начинает обретать очертания, и в ближайшие недели на объекте смогут отметить праздник стропил. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Из-за проблем с поставками материалов и неожиданно холодной зимы завершение строительства нового здания Йыхвиской основной школы к 1 сентября оказалось под вопросом.

По словам директора Йыхвиской основной школы Лийны Михкельсон, официального сообщения о переносе срока сдачи школы еще не поступало, но на строительных совещаниях рекомендовалось планировать переезд на рождественские каникулы.

Руководитель проекта строительства школьного здания со стороны волостного управления Евгений Корнильцев сказал, что строительная фирма "Rand & Tuulberg" должна представить измененный график строительных работ на следующей неделе. "Тогда станет точно известно, когда они считают возможным завершить строительство".

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