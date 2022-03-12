Из-за проблем с поставками материалов и неожиданно холодной зимы завершение строительства нового здания Йыхвиской основной школы к 1 сентября оказалось под вопросом.
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Готовность здания Йыхвиской основной школы к новому учебному году оказалась под вопросом
Готовность здания Йыхвиской основной школы к новому учебному году оказалась под вопросом
По словам директора Йыхвиской основной школы Лийны Михкельсон, официального сообщения о переносе срока сдачи школы еще не поступало, но на строительных совещаниях рекомендовалось планировать переезд на рождественские каникулы.