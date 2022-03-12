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Полиция безопасности предостерегает от попыток вербовки враждебных спецслужб

Северное побережье
Полиция безопасности предостерегает от попыток вербовки враждебных спецслужб
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Департамент полиции безопасности.
Департамент полиции безопасности. Фото: Tairo Lutter

В пятницу, 11 марта, на эстонских пограничных пунктах были установлены информационные плакаты, которые будут предупреждать въезжающих в Эстонию и выезжающих в Россию людей о попытках вербовки враждебных спецслужб. Плакаты предлагают сообщать о таких ситуациях.

Согласно §§ 2342 и 2351 Уголовного кодекса Эстонской Республики любое содействие и контакт со спецслужбами иностранного государства, в том числе России и Беларуси, наказуемы независимо от гражданства. Также наказуемо предоставление представителями России и Беларуси информации о пограничных объектах, объектах военной и внутренней безопасности Эстонской Республики.

По словам заместителя генерального директора КаПо Александра Тоотса, причиной установления такого материала стал более активный подход российских спецслужб к лицам, которые пересекают границу. "Мы можем помочь людям, если они сообщат о своем контакте со спецслужбой иностранной страны, - сказал Тоотс. - Людям, которые обратятся к нам, сможем обеспечить самый наилучший возможный выход из создавшейся перед ними ситуации. В противном случае при осуждении они окажутся в одном списке с предателями и антигосударственными преступниками".

Полиция безопасности напоминает всем: если вы заметили, что кто-то фотографирует пограничные или военные объекты, или знаете кого-то, кто сотрудничает со спецслужбами России или Беларуси, вы должны сообщить об этом в Департамент полиции безопасности по электронной почте info24@kapo.ee или по телефону (+372) 612 1455. Пересекающие границу лица, которые по какой-либо причине не могут отправить электронное письмо, могут сообщить информацию пограничной службе Эстонии в пункте пересечения границы.

Преступления против государства предусмотрены в §§ 231-236 Уголовного кодекса.

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