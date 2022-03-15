Молодые рокеры из Нарвы покорили телезрителей темпераментом

В студии оценивали выступления артистов профессионалы - телерадиоведущий, певец Максим Милованов и педагог по вокалу, руководитель вокальной студии "DeLight" Елена Савчук. Иногда на их лицах замечалась растерянность: оба коллектива выступали очень сильно, у каждого находились свои изюминки, которые судьи не забывали отмечать. Кохтлаярвесцев после всех туров хвалили за профессиональный вокал, оригинальные оранжировки, красивые костюмы и движения, а нарвитяне завоевали любовь не только вокалом, но прежде всего молодым задором и темпераментом.