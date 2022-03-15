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Молодые рокеры из Нарвы покорили телезрителей темпераментом

Ирина Кивисельг
, журналист
Молодые рокеры из Нарвы покорили телезрителей темпераментом
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Зажигательное исполнение хитов молодыми рок-музыкантами из "Pale Alison" вызвало бурный отклик и в студии, и среди телезрителей, телефонное голосование помогло им вырвать победу у очень серьезных и опытных соперников.
Зажигательное исполнение хитов молодыми рок-музыкантами из "Pale Alison" вызвало бурный отклик и в студии, и среди телезрителей, телефонное голосование помогло им вырвать победу у очень серьезных и опытных соперников. Фото: Gergey Lukecha / ERR

В финале популярной телепередачи ЭТВ+ "Народ поет" в минувшую пятницу встретились две ида-вируские группы - "Pale Alison" из Нарвы и "Bliss" из Кохтла-Ярве. Впервые в истории этого музыкального шоу финалисты заработали одинаковое количество баллов от жюри, но активная поддержка телезрителей вывела вперед молодой рок-коллектив нарвитян.

В студии оценивали выступления артистов профессионалы - телерадиоведущий, певец Максим Милованов и педагог по вокалу, руководитель вокальной студии "DeLight" Елена Савчук. Иногда на их лицах замечалась растерянность: оба коллектива выступали очень сильно, у каждого находились свои изюминки, которые судьи не забывали отмечать. Кохтлаярвесцев после всех туров хвалили за профессиональный вокал, оригинальные оранжировки, красивые костюмы и движения, а нарвитяне завоевали любовь не только вокалом, но прежде всего молодым задором и темпераментом.

Конкурсанты получили от судей одинаковое количество баллов - 825. Но у молодых нарвитян поддержка телезрителей оказалась выше и помогла им вырвать победу у очень серьезных и более опытных соперников - результаты народного голосования: 52,7 и 47,3 процента соответственно.

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