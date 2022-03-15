В финале популярной телепередачи ЭТВ+ "Народ поет" в минувшую пятницу встретились две ида-вируские группы - "Pale Alison" из Нарвы и "Bliss" из Кохтла-Ярве. Впервые в истории этого музыкального шоу финалисты заработали одинаковое количество баллов от жюри, но активная поддержка телезрителей вывела вперед молодой рок-коллектив нарвитян.
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Молодые рокеры из Нарвы покорили телезрителей темпераментом
Молодые рокеры из Нарвы покорили телезрителей темпераментом
В студии оценивали выступления артистов профессионалы - телерадиоведущий, певец Максим Милованов и педагог по вокалу, руководитель вокальной студии "DeLight" Елена Савчук. Иногда на их лицах замечалась растерянность: оба коллектива выступали очень сильно, у каждого находились свои изюминки, которые судьи не забывали отмечать. Кохтлаярвесцев после всех туров хвалили за профессиональный вокал, оригинальные оранжировки, красивые костюмы и движения, а нарвитяне завоевали любовь не только вокалом, но прежде всего молодым задором и темпераментом.
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