Спустя две недели после того, как Россия начала войну против Украины, неизвестно, чем она закончится, прежде всего для Украины. Однако насчет России можно уверенно сказать, что государства, которое мы знали последние 20 лет, больше не существует, оно навсегда и бесповоротно исчезло.
Анвар Самост: Россия, которую мы знали, исчезла навсегда
За два с небольшим десятилетия после прихода Путина к власти в России произошли важные изменения, однако основной вектор был ясен: государство, в котором простой человек мог чувствовать себя свободно до тех пор, пока держался в стороне от власти и политики. Правда, пространство свободы в обществе все сокращалось, а порядок и правовое государство имели изъяны, но по спущенной сверху договоренности в обмен на это позволялось потреблять те же товары и услуги, что в западном мире, и уровень жизни рос, хотя и с перебоями.
Меньше чем за две недели с 24 февраля все изменилось.
Выехать из России можно с большими трудностями, твердая валюта стала труднодоступной, многие потребительские товары в одночасье стали дефицитными, и огромный ряд известных в свободном мире брендов, начиная с VISA и заканчивая "Coca-Cola", уже за железным занавесом или вот-вот там окажутся. Стоит напомнить, что даже в Советском Союзе можно было в случае удачи купить "Coca-Cola" и улететь прямым рейсом из Москвы в Нью-Йорк, Париж или Лондон.
Но это далеко не все. Рубль теряет ценность, проценты по ипотечным кредитам - как в ломбарде, государство заставляет предприятия, получающие валютные доходы, обменивать 80 процентов заработанных долларов и евро на рубли. Фондовый рынок две недели закрыт, а российская нефть стала настолько неудобным товаром, что ее приходится продавать на двадцать процентов дешевле цены на мировом рынке.
"После 24 февраля приходится констатировать, что в России вся власть находится в руках одного человека, который поступает нерационально, а его подчиненные настолько его боятся, что представили ему прогнозы и данные, которые предсказывали падение Киева меньше чем за неделю и отречение украинцев от своего государства".Анвар Самост, журналист
Но и это еще не все. Самое важное изменение в России - полное подавление свободы слова и превращение Владимира Путина фактически в самодержца, гегемона.
Декларативного антивоенного заявления оказалось достаточно, чтобы самая популярная развлекательная передача России вместе с ее ведущим Иваном Ургантом исчезла из эфира "Первого канала". Последние критические к режиму издания, такие как "Дождь" и "Эхо Москвы", столь же стремительно ушли из эфира. Быстрая поправка к закону сделала не совпадающее с официальной линией мнение о войне, а также, очевидно, о многом другом, наказуемым 15 годами лишения свободы - можно провести параллель с пресловутой 58-й статьей Уголовного кодекса РСФСР, устанавливавшей ответственность за антисоветскую агитацию. После принятия нового закона работу в России прекратили BBC, "Bloomberg" и другие иностранные медиаканалы. Власти закрыли "Twitter" и "Facebook". Называть ведущуюся в Украине войну войной в прямом смысле слова запрещено.
Я был одним из тех, кто, считая, что знает Россию, сомневался, что Владимир Путин будет бомбить русскоязычные города Харьков и Киев, атаковать танками, пушками и баллистическими ракетами соседнее государство, в котором культура, история и люди настолько основательно переплетены с Россией, как в Украине. После 24 февраля приходится констатировать, что в России вся власть находится в руках одного человека, который поступает нерационально, а его подчиненные настолько его боятся, что представили ему прогнозы и данные, которые предсказывали падение Киева меньше чем за неделю и отречение украинцев от своего государства - после всего того, что Россия уже совершила начиная с 2014 года.
Российское общество, несомненно, несет более общую вину за то, что все зашло так далеко. В то же время возлагать эту вину лично на плечи каждого отдельного гражданина России несправедливо, как и в случае любой другой коллективной вины.
Возможно, что военный провал в Украине заставит Путина отступить, договориться об условиях мира, которые не соответствуют его целям. Для Украины это будет победой, но для сокрытия поражения правящему в России режиму придется еще сильнее ограничивать медиа и довести страну по степени закрытости до уровня Северной Кореи.
Я не знаю, возможно ли, что тот же самый военный провал так или иначе приведет к тому, что Путин лишится власти. В истории России есть примеры, скажем, Крымская война или Русско-японская война, когда такие последствия наступали спустя годы. В то же время есть и такие примеры, когда диктатор терял власть совершенно внезапно, из-за болезни или в результате дворцового переворота. Какой бы сценарий ни ждал Россию, дороги назад в 2021 год нет.