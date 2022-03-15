Анвар Самост: Россия, которую мы знали, исчезла навсегда

За два с небольшим десятилетия после прихода Путина к власти в России произошли важные изменения, однако основной вектор был ясен: государство, в котором простой человек мог чувствовать себя свободно до тех пор, пока держался в стороне от власти и политики. Правда, пространство свободы в обществе все сокращалось, а порядок и правовое государство имели изъяны, но по спущенной сверху договоренности в обмен на это позволялось потреблять те же товары и услуги, что в западном мире, и уровень жизни рос, хотя и с перебоями.

Меньше чем за две недели с 24 февраля все изменилось.

Выехать из России можно с большими трудностями, твердая валюта стала труднодоступной, многие потребительские товары в одночасье стали дефицитными, и огромный ряд известных в свободном мире брендов, начиная с VISA и заканчивая "Coca-Cola", уже за железным занавесом или вот-вот там окажутся. Стоит напомнить, что даже в Советском Союзе можно было в случае удачи купить "Coca-Cola" и улететь прямым рейсом из Москвы в Нью-Йорк, Париж или Лондон.

Но это далеко не все. Рубль теряет ценность, проценты по ипотечным кредитам - как в ломбарде, государство заставляет предприятия, получающие валютные доходы, обменивать 80 процентов заработанных долларов и евро на рубли. Фондовый рынок две недели закрыт, а российская нефть стала настолько неудобным товаром, что ее приходится продавать на двадцать процентов дешевле цены на мировом рынке.

"После 24 февраля приходится констатировать, что в России вся власть находится в руках одного человека, который поступает нерационально, а его подчиненные настолько его боятся, что представили ему прогнозы и данные, которые предсказывали падение Киева меньше чем за неделю и отречение украинцев от своего государства". Анвар Самост, журналист

Но и это еще не все. Самое важное изменение в России - полное подавление свободы слова и превращение Владимира Путина фактически в самодержца, гегемона.

Декларативного антивоенного заявления оказалось достаточно, чтобы самая популярная развлекательная передача России вместе с ее ведущим Иваном Ургантом исчезла из эфира "Первого канала". Последние критические к режиму издания, такие как "Дождь" и "Эхо Москвы", столь же стремительно ушли из эфира. Быстрая поправка к закону сделала не совпадающее с официальной линией мнение о войне, а также, очевидно, о многом другом, наказуемым 15 годами лишения свободы - можно провести параллель с пресловутой 58-й статьей Уголовного кодекса РСФСР, устанавливавшей ответственность за антисоветскую агитацию. После принятия нового закона работу в России прекратили BBC, "Bloomberg" и другие иностранные медиаканалы. Власти закрыли "Twitter" и "Facebook". Называть ведущуюся в Украине войну войной в прямом смысле слова запрещено.

Я был одним из тех, кто, считая, что знает Россию, сомневался, что Владимир Путин будет бомбить русскоязычные города Харьков и Киев, атаковать танками, пушками и баллистическими ракетами соседнее государство, в котором культура, история и люди настолько основательно переплетены с Россией, как в Украине. После 24 февраля приходится констатировать, что в России вся власть находится в руках одного человека, который поступает нерационально, а его подчиненные настолько его боятся, что представили ему прогнозы и данные, которые предсказывали падение Киева меньше чем за неделю и отречение украинцев от своего государства - после всего того, что Россия уже совершила начиная с 2014 года.

Российское общество, несомненно, несет более общую вину за то, что все зашло так далеко. В то же время возлагать эту вину лично на плечи каждого отдельного гражданина России несправедливо, как и в случае любой другой коллективной вины.

Возможно, что военный провал в Украине заставит Путина отступить, договориться об условиях мира, которые не соответствуют его целям. Для Украины это будет победой, но для сокрытия поражения правящему в России режиму придется еще сильнее ограничивать медиа и довести страну по степени закрытости до уровня Северной Кореи.