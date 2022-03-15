Тойла восстановит оранжерею Оруского дворца

План Тойлаской волости восстановить в дворцовом саду бывший зимний сад может нынче воплотиться на бумаге. Возможно, что в оранжерее будет расти и какое-нибудь лимонное дерево, но служить она будет главным образом для проведения мероприятий и обслуживания посетителей парка.