План Тойлаской волости восстановить в дворцовом саду бывший зимний сад может нынче воплотиться на бумаге. Возможно, что в оранжерее будет расти и какое-нибудь лимонное дерево, но служить она будет главным образом для проведения мероприятий и обслуживания посетителей парка.
Для подписчиков
Тойла восстановит оранжерею Оруского дворца
Тойла восстановит оранжерею Оруского дворца
Зимний сад, в котором когда-то выращивали экзотические растения, стал бы парковым центром посещения, где можно было бы постоянно проводить мероприятия: свадьбы, дни рождения, приемы, ужины, концерты и прочее.