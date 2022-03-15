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Тойла восстановит оранжерею Оруского дворца

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Тойла восстановит оранжерею Оруского дворца
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Так зимний сад Оруского дворца выглядел в 1930-е годы.
Так зимний сад Оруского дворца выглядел в 1930-е годы. Фото: BLUERAY

План Тойлаской волости восстановить в дворцовом саду бывший зимний сад может нынче воплотиться на бумаге. Возможно, что в оранжерее будет расти и какое-нибудь лимонное дерево, но служить она будет главным образом для проведения мероприятий и обслуживания посетителей парка.

Зимний сад, в котором когда-то выращивали экзотические растения, стал бы парковым центром посещения, где можно было бы постоянно проводить мероприятия: свадьбы, дни рождения, приемы, ужины, концерты и прочее.

Волость рассчитывает, что проектирование здания оранжереи обойдется в 48000 евро; большую часть суммы выделяет программа МАТА, то есть мера поддержки реализации уездных стратегий развития. На бумаге проект оранжереи будет выполнен к концу этого года; для строительства волости нужно будет найти подходящий источник финансирования. 

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