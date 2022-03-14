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Эстония отменяет требование о ковид-справке и некоторые другие ограничения

Северное побережье
Эстония отменяет требование о ковид-справке и некоторые другие ограничения
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Премьер-министр Кая Каллас.
Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Konstantin Sednev

Премьер-министр Кая Каллас сообщила, что наступил долгожданный день: правительство готово отменить некоторые ковид-ограничения.

«Мы обещали, что коронавирусные ограничения в Эстонии не продлятся дольше, чем нужно. Мы установили цель, что как только в больницах ежедневное число новых ковид-больных будет в среднем меньше 25, то мы сразу отменим требования. Этот долгожданный день настал. Утренние данные показывают, что за последние десять дней в среднем 24,9 жителей Эстонии попадали в больницу в тяжелом состоянии из-за Covid-19. И хотя это большое число, с таким числом больных больницы могут продолжать свою работу, а мы можем отменить некоторые меры», - написала премьер-министр Кая Каллас в Facebook. Она добавила, что она созвала телефонное заседание правительства.

Начиная со вторника, 15 марта:

  • Эстония отменяет требование ковид-справок, или сертификатов о вакцинации — теперь все люди могут посещать культурные и развлекательные мероприятия, места общественного питания и прочие места
  • Отменяется требование о закрытии развлекательных и прочих мест в 23.00.

Продолжают действовать следующие меры:

  • Ношение масок в общественных местах
  • Рекомендация вакцинироваться основными и бустерными дозам - штамм "омикрон" заразный, вакцинация обеспечивает защиту от тяжелого течения болезни.

«Я знаю, что многие ждали этого решения и многое сделали для того, чтобы этот день настал как можно скорее. Спасибо всем вам! В наших руках то, сможем ли мы справиться без ограничительных мер», - добавила Каллас.

 
 
 
 
 
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