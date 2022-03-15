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Кохтла-ярвеские учебные заведения принимают всех украинских детей

Ирина Кивисельг
, журналист
Кохтла-ярвеские учебные заведения принимают всех украинских детей
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Вице-мэр Кристийне Агу уверяет, что обстановка в учебных заведениях по отношению к беженцам доброжелательная.
Вице-мэр Кристийне Агу уверяет, что обстановка в учебных заведениях по отношению к беженцам доброжелательная. Фото: Igor Parv

В школы и детсады Кохтла-Ярве уже поступило около двух десятков детей, но этот список пополняется чуть ли не ежедневно - новые семьи беженцев продолжают прибывать в город.

- Мы уже полторы недели занимаемся приемом беженцев, - сказала вице-мэр по вопросам образования и культуры Кристийне Агу. - Сейчас в списке прибывших в наш город 30 семей, но он все время пополняется. На конец прошлой недели в Кесклиннаскую основную школу отправлено более десяти ребят из Украины, один юноша пошел в гимназию для взрослых, двое в Таммикускую основную школу и один в Славянскую основную школу.

Сколько семей приедет в Кохтла-Ярве, убегая от войны, предсказать невозможно. Во время нашего полуденного разговора в понедельник, в коридорах горуправления в очереди на собеседование была большая группа новоприбывших.

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