Кохтла-ярвеские учебные заведения принимают всех украинских детей

- Мы уже полторы недели занимаемся приемом беженцев, - сказала вице-мэр по вопросам образования и культуры Кристийне Агу. - Сейчас в списке прибывших в наш город 30 семей, но он все время пополняется. На конец прошлой недели в Кесклиннаскую основную школу отправлено более десяти ребят из Украины, один юноша пошел в гимназию для взрослых, двое в Таммикускую основную школу и один в Славянскую основную школу.