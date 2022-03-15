Айвар Кокк: Нарвские сланцевые станции надо запустить в полную силу

Мы должны добиться того, чтобы производить электроэнергию в объеме, покрывающем потребности всего эстонского государства.

Из сланцевого масла производят также бензин. Это не так называемый чистый бензин, которым можно заправлять машины. Но в реальности его вывозят из Эстонии на заводы, где его очищают, так что тогда его можно заливать в бак автомобиля.

Сейчас настало время, когда правительству надо очень четко пересмотреть все те возможности, как поддержать местных потребителей. Нынешняя ситуация требует суровых решений, и, может быть, следовало бы закрыть газовые краны. Но тогда это означает также, что государство должно найти решение, как те 200000 домов, которые сейчас отапливаются газовыми котлами, перейдут на альтернативное отопление.