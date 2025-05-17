Когда почти два с половиной года назад Михаил Кастрицкий стал директором Йыхвиского концертного дома, представительного ида-вируского храма культуры, многие были удивлены.
С одной стороны, его предшественница на этом посту Пийа Тамм пропахала исключительно яркую и плодородную борозду. С другой стороны, Кастрицкий как организатор культурной и спортивной жизни, а также как музыкант очень хорошо известен в Кохтла-Ярве, но не особенно в других уголках уезда.
Сам Кастрицкий как директор концертного дома был, возможно, не очень заметен, но концертный дом был имеено таковым. И это самое главное. Понятно, что после того, как путинский режим превратил Россию в государство-изгоя, приглашать сюда российских артистов, которые раньше заполняли йыхвиский зал, уже невозможно, поэтому управлять концертным домом отнюдь не просто.
Тем не менее завершившийся сезон был насыщенным и богатым на зрителей, а его венцом стали заключение нового 15-летнего договора о сотрудничестве с "Eesti Kontsert", открытие театральной резиденции в концертном доме и расширение Йыхвиского балетного фестиваля до более масштабного танцевального фестиваля. Все это было достигнуто благодаря напряженной работе волостных властей Йыхви и конструктивному сотрудничеству с "Eesti Kontsert". Однако самую важную роль играет все же хорошая работа команды концертного дома во главе с Михаилом Кастрицким.