С одной стороны, его предшественница на этом посту Пийа Тамм пропахала исключительно яркую и плодородную борозду. С другой стороны, Кастрицкий как организатор культурной и спортивной жизни, а также как музыкант очень хорошо известен в Кохтла-Ярве, но не особенно в других уголках уезда.

Сам Кастрицкий как директор концертного дома был, возможно, не очень заметен, но концертный дом был имеено таковым. И это самое главное. Понятно, что после того, как путинский режим превратил Россию в государство-изгоя, приглашать сюда российских артистов, которые раньше заполняли йыхвиский зал, уже невозможно, поэтому управлять концертным домом отнюдь не просто.