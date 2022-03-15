В Кохтла-Ярве после многолетнего перерыва играли команды лиги мастеров

"Trans" перенес свою домашнюю игру из Нарвы в Кохтла-Ярве, поскольку их домашнее поле на стадионе "Fama" обледенело и не годится для игр лиги мастеров.

Игра в Кохтла-Ярве удачи нарвитянам не принесла, ведь команда потерпела первое поражение в сезоне. Если во вторник нарвитяне в четвертьфинале кубковой серии переиграли тартусцев со счетом 2:0, то и игра лиги мастеров с тем же соперником закончилась с таким же счетом - но в пользу Тарту. "Tammeka" открыла счет в конце первого периода, когда опытный игрок эстонской сборной Сандер Пури забил пенальти. Перед концом встречи Артур Ульянов увеличил преимущество тартусцев.

"Narva Trans" после трех игр занимает в лиге мастеров четвертое место, одержав две победы и потерпев одно поражение.