Хотя у Кохтла-Ярве уже 12 лет нет своей команды в эстонской футбольной лиге мастеров, в прошедшую субботу на здешнем новом поле с искусственным газоном состоялся матч лиги мастеров между "Narva Trans" и тартуской командой "Tammeka".
В Кохтла-Ярве после многолетнего перерыва играли команды лиги мастеров
"Trans" перенес свою домашнюю игру из Нарвы в Кохтла-Ярве, поскольку их домашнее поле на стадионе "Fama" обледенело и не годится для игр лиги мастеров.
Игра в Кохтла-Ярве удачи нарвитянам не принесла, ведь команда потерпела первое поражение в сезоне. Если во вторник нарвитяне в четвертьфинале кубковой серии переиграли тартусцев со счетом 2:0, то и игра лиги мастеров с тем же соперником закончилась с таким же счетом - но в пользу Тарту. "Tammeka" открыла счет в конце первого периода, когда опытный игрок эстонской сборной Сандер Пури забил пенальти. Перед концом встречи Артур Ульянов увеличил преимущество тартусцев.
"Narva Trans" после трех игр занимает в лиге мастеров четвертое место, одержав две победы и потерпев одно поражение.
Выступающая в первой лиге ида-вируская молодежная сборная ФК "Alliance" уступила в воскресенье на кохтла-ярвеском футбольном поле со счетом 0:2 команде ФК "Elva". "Alliance", на счету которого после двух игр одно очко за ничью, разделил восьмое место.