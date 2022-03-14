Коронавирус в Ида-Вирумаа отступает

Если по состоянию на 18 февраля в Ида-Вирумаа за предыдущие 14 дней зараженных было свыше 7000 человек на 100000 жителей, то к началу нынешней недели этот показатель снизился до 3010, что совсем немного выше среднего по Эстонии показателя 2834.

Ида-Вирумаа уже не является уездом с самой большой в Эстонии зараженностью, каким был в середине февраля. Сейчас Ида-Вирумаа опережают Пылвамаа, Хийумаа, Сааремаа, Йыгевамаа и Валгамаа. Самый низкий в Эстонии уровень зараженности - в Ляэне-Вирумаа, где он составил в начале недели 2144.

По состоянию на утро 14 марта в больницах Эстонии находился 631 пациент с коронавирусом. Из них 258 нуждались в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, причем из последних 166 человек, то есть 64,3%, не были привиты, а 92 человека, то есть 35,7%, прошли полный курс вакцинации.