Нарвский официальный вестник закрывается, деньги перенаправят частному издательству

Нарвская городская управа, через свою канцелярию запросившая цены у нескольких издаваемых в Нарве частных газет, предполагает, что официальные сообщения надо будет публиковать начиная с апреля.

Городской вестник "Narva Reporter", издававшийся два раза в месяц и раскладывавшийся по почтовым ящикам бесплатно для читателей, прекратил выходить с февраля. Это произошло по причине того, что правящая в Нарве коалиция во главе с мэром Катри Райк отказалась выделить из бюджета 80000 евро фонду "Narva Linnaleht", а своих источников дохода у фонда нет.

Избирательный список Катри Райк и также ее послевыборная коалиция пообещала, что муниципальная газета будет закрыта. Следуя этому, Нарвская горуправа в марте передала в горсобрание проект решения о прекращении деятельности целевого учреждения "Narva Linnaleht". Депутаты смогут поддержать или не поддержать этот проект на заседании в конце марта.

Учитывая эту перспективу, Нарвская горуправа теперь готовится к публикации официальных городских сообщений в какой-то из частных местных газет. Открытый тендер не проводится, а канцелярия ограничилась упрощенной процедурой, разослав издателям ценовые запросы.

Выбор будет сделан в пользу самого дешевого предложения. Не установлены критерии тиража и охвата аудитории. Городской канцелярией выдвинуто всего два условия: выход газеты не реже чем два раза в месяц и готовность предоставить заказчику двадцать экземпляров бесплатно.

Таким образом, получить городской заказ будет легче газете, издаваемой с меньшими затратами меньшим тиражом.

Интригу составляет тот факт, что одним из самых популярных в Нарве изданий является еженедельник "Город". Этот издательский бизнес принадлежит Наталье Фишер - супруге депутата Нарвского горсобрания Андрея Фишера, одного из соратников мэра Катри Райк. Закрытие муниципального еженедельника и направление бюджетного финансирования частному издателю станет однозначно выгодным для семьи Фишер, если их еженедельник "Город" победит в ценовом конкурсе горуправы.

Сам Андрей Фишер ранее подчеркивал, что не является ни владельцем, ни сотрудником издательства. Это действительно так. Но он признавал, что имущество супругов считается совместным и, следовательно, он является сособственником. "Конечно, определенное влияние на политику и решения издательства я могу оказать. Отрицать очевидное я не вижу смысла", - писал Андрей Фишер на виртуальной встрече с избирателями на своей странице в "Фейсбуке" в сентябре.