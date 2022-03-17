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Студенты открывали для себя ида-вируские учреждения образования как хорошую возможность для карьеры

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Студенты открывали для себя ида-вируские учреждения образования как хорошую возможность для карьеры
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Лаура-Лийз Нымме и Мерилин Сильд особенно востребованы на рынке труда как будущие спецпедагоги.
Лаура-Лийз Нымме и Мерилин Сильд особенно востребованы на рынке труда как будущие спецпедагоги. Фото: Matti Kämära / Põhjarannik

В детсадах и школах Ида-Вирумаа не хватает десятков учителей и опорных специалистов. Образовательный кластер впервые пригласил в гости студентов, чтобы они открыли для себя здешние учебные учреждения и познакомились с яркими представителями данной области.

В прошлую пятницу студенты слушали в Нарвском колледже ТУ вдохновляющие доклады, а в субботу ездили по школам уезда. В двухдневном промомероприятии участвовало около полусотни человек.

- Интерес был очень большой. Зарегистрировались в общем 68 студентов, но часть заболели. От тех, кто явился, мы получили очень хорошие отзывы. Всех разговаривающих на эстонском языке специалистов тут очень ждут, будь то учитель иностранного языка или физики, - подтвердила координатор Ида-Вируского образовательного кластера "Hariduskopter" Керда Эйерт.

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