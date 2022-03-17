В детсадах и школах Ида-Вирумаа не хватает десятков учителей и опорных специалистов. Образовательный кластер впервые пригласил в гости студентов, чтобы они открыли для себя здешние учебные учреждения и познакомились с яркими представителями данной области.
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Студенты открывали для себя ида-вируские учреждения образования как хорошую возможность для карьеры
Студенты открывали для себя ида-вируские учреждения образования как хорошую возможность для карьеры
В прошлую пятницу студенты слушали в Нарвском колледже ТУ вдохновляющие доклады, а в субботу ездили по школам уезда. В двухдневном промомероприятии участвовало около полусотни человек.