Студенты открывали для себя ида-вируские учреждения образования как хорошую возможность для карьеры

В прошлую пятницу студенты слушали в Нарвском колледже ТУ вдохновляющие доклады, а в субботу ездили по школам уезда. В двухдневном промомероприятии участвовало около полусотни человек.

- Интерес был очень большой. Зарегистрировались в общем 68 студентов, но часть заболели. От тех, кто явился, мы получили очень хорошие отзывы. Всех разговаривающих на эстонском языке специалистов тут очень ждут, будь то учитель иностранного языка или физики, - подтвердила координатор Ида-Вируского образовательного кластера "Hariduskopter" Керда Эйерт.