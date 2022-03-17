Ида-Вирумааский фестиваль школьных театров жаждет публики

Координатор фестиваля Анне Уттендорф рада, что традиции возвращаются и очередная встреча юных театралов состоится в марте - это месячник театра.

- Коронавирусные времена заметно проредили театральные коллективы, но самые стойкие не просто выжили, но и смогли подготовить новые спектакли, - довольна она. - Публику ждет 17 представлений от десяти театральных студий, мы составили плотное расписание на два дня, будут задействованы большой и камерный залы концертного дома. Не так давно мы с трудом укладывались в три дня, жюри приходилось смотреть до 30 работ, но с учетом нынешних реалий и почти вполовину меньше - это очень хороший результат.

В Йыхви приедут театральные труппы из школ по интересам, домов культуры и других учебных заведений. Последний раз юные театралы встречались здесь в ноябре минувшего года - из-за ковидных ограничений фестиваль неоднократно переносили. Осенью провели, но в зале присутствовали только артисты и жюри. Часть конкурсных работ просматривали на экране. Желающие зрители могли следить за происходящим в онлайн-режиме.

- Это была вынужденная ситуация, но все же театр - такое искусство, когда артисту и зрителю надо смотреть глаза в глаза, - подчеркивает Анне, - наконец-то такая возможность вновь есть. Уверена, что все соскучились. Очень ждем зрителей. Информацию разослали по школам, и надеюсь, что педагоги и ученики выберут время и найдут возможность прийти и посмотреть спектакли.