Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 3 по 10 апреля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 03.04-10.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Суббота, 5 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: день детской книги. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - весенний концерт группы светского танца "Реверанс". Гости программы: смешанная группа "Virvet" танцевального ансамбля "Virulane", танцевальный коллектив "Ритм", молодежный вокальный ансамбль "Illusio", учитель Кохтла-Ярвеской школы искусств Мария Бакеева. Билет - 5 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 15.00 - молодежный спектакль, музыкальный цирк "I Hate That They Eat Too Loud" / "Я ненавижу, когда они громко чавкают". Четыре композитора написали для шоу четыре музыкальных произведения, которые будут исполнены в четырех сценах пятью цирковыми артистами и пятью музыкантами. Спектакль был номинирован на премию года Латвийской музыкальной премии. Билет - 15-20 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 15.00 - спектакль театра "Баскеа" (Нарва). Бесплатно.
Вторник, 8 апреля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки живописи Людмилы Борисовой "Püha, mis on alati minuga".
Среда, 9 апреля
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома - музыкальный день малышей: 12.30 - выступают юные музыканты в возрасте от 5 до 10 лет из музыкальных школ Ида- и Ляэне-Вирумаа, 14.30 - "Miks? Miks? Miks?" / "Почему? Почему? Почему?", фольклорный детский спектакль НКО "Müüdud Naer", на сцене Янне Мянгли и Тармо Тагаметс. Мероприятия в рамках музыкального дня - бесплатные.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Sõõrisammul", 56-й праздник народного танца Ярвеской школы Кохтла-Ярве. Вход свободный.
СПОРТ
Четверг, 3 апреля
* В Доме спорта Кохтла-Ярве в шахматном зале в 18.00 - викторина на спортивную тематику "75 aastat Kohtla-Järve Kalevit" / "75 лет кохтла-ярвескому "Калеву".
* В Йыхвиском спортхолле в 19.30 - народная баскетбольная лига: БК "Karjamaa" (Йыхви) - "Toila".
Пятница, 4 апреля
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - народная баскетбольная лига: "Jõhvi gümnaasium" - "Sillamäe gümnaasium".
Суббота, 5 апреля
* В Нарвском спортцентре в 10.00 - турнир по волейболу среди любителей, команды из четырех человек.
* На карьере "Айду" в 12.00 - старт Кохтла-Ныммеского эндуро. Информация: www.msport.ee.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Helios" (Выру).
* В Нарве на стадионе "Фама" 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "FCI Levadia" (Таллинн).
* В Нарвском спортцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, полуфинал: "Narva United FC" - "Tartu Ravens Futsal".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею, финал: "PSK" (Нарва) - "Välk 494" (Тарту).
Воскресенье, 6 апреля
* В Вийвиконна с площадки для флага в 11.00 стартует поход "Kummituslik ja kummaline Viivikonna" / "Призрачный и странный Вийвиконна".
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - турнир по петанку "Seeneturniir"; дуплет.
* В Йыхви на центральной площади в 12.00 - "Sinilillejooks" / Забег перелески. Информация: www.annameau.ee.
* В Нарве на стадионе "Фама" 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "FA Tartu Kalev".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею, финал: "PSK" (Нарва) - "Välk 494" (Тарту).
Вторник, 8 апреля
* В Нарве на стадионе "Фама" 17.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Tallinna Kalev".
* В Сондаском общинном доме в 19.00 - серия викторин Люганузеской волости; 4-я игра.
Четверг, 10 апреля
* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная баскетбольная лига: "Toila" - БК "Karjamaa" (Йыхви).
РАЗНОЕ
Четверг, 3 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы - Российский период (начало XVIII - середина XIX века). Лектор Мадис Туудер. Лекция на эстонском языке. Бесплатно.
* В поселке Таммику в Доме шахтера в 18.00 - домашний университет. Продолжим с топ-менеджерами: в гостях - руководитель Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер. В плату за участие (5 евро) входит кофе и пирожные. Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "FB" или по тел. 515 0818.
Пятница, 4 апреля
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - чайный вечер для творческих людей "Art & Chai": пошаговый мастер-класс картины акрилом "Мир цвета и цветов". Руководитель Светлана Ветрова. Билет - 15 евро. Необходима регистрация: тел. 336 6169.
Суббота, 5 апреля
* В поселке Таммику в ремонтной мастерской Дома шахтера в 11.00 - мастер-класс по изготовлению скворечников. Изготовление скворечника - это хорошая возможность для родителей (а также бабушек и дедушек) сделать что-то вместе со своими детьми. Все инструменты имеются. Пожалуйста, обязательно сообщите нам, что вы приедете, чтобы мы могли убедиться, что у нас достаточно инструментов. Свой скворечник можно забрать. Бесплатно. Сообщите о себе: тел. 515 0818 или aare@aare.ee.
Понедельник, 7 апреля
* В Кивиылиской школе искусств в 17.30 - обучение сортировке отходов (на эстонском языке).
Вторник, 8 апреля
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 15.30 - мастер-класс: квиллинг - изготовление праздничных открыток. Руководитель Майа Павленко. Плата за материал - 3 евро. Предварительная регистрация по тел. 337 5075.
* В Кивиылиской школе искусств в 17.30 - обучение сортировке отходов (на русском языке).
Среда, 9 апреля
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссионный кружок любителей книг: обсуждение в полдень. Вспоминаем и чтим память Лайне Нимвицки, почетного гражданина волости Ийзаку, легендарного учителя и местного деятеля культуры, в день ее 90-летия.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.30 Эпп Петроне покупает, продает и обменивает книги. Выкупаются старые произведения из серии "Minu…" в хорошем состоянии. В 17.30 - "Raamatu loomine, hoidmine ja kooskasutamine", вечер дискуссии с Эпп Петроне.
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы - Российский период (вторая половина XIX - начало XX века). Лектор Мадис Туудер. Лекция на русском языке. Бесплатно.
Четверг, 10 апреля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Пагариском общественном доме в 15.30 - занятия по спортивной гимнастике для возрастной группы 55+. Ведет физиотерапевт Мерили Мурдсалу. Бесплатно.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 на эстонском языке, в 14.00 на русском языке - курсы Спасательного департамена, чтобы быть готовыми к возможным кризисным ситуациям и чувствовать себя уверенно.
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы - Российский период (вторая половина XIX - начало XX века). Лектор Мадис Туудер. Лекция на эстонском языке. Бесплатно.
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