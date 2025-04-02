МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 03.04-10.04 Куда пойти в будни и на выходных

Вторник, 8 апреля

* В Нарве на стадионе "Фама" 17.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Tallinna Kalev".

* В Сондаском общинном доме в 19.00 - серия викторин Люганузеской волости; 4-я игра.

Четверг, 10 апреля

* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная баскетбольная лига: "Toila" - БК "Karjamaa" (Йыхви).

РАЗНОЕ

Четверг, 3 апреля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.

* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы - Российский период (начало XVIII - середина XIX века). Лектор Мадис Туудер. Лекция на эстонском языке. Бесплатно.

* В поселке Таммику в Доме шахтера в 18.00 - домашний университет. Продолжим с топ-менеджерами: в гостях - руководитель Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер. В плату за участие (5 евро) входит кофе и пирожные. Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "FB" или по тел. 515 0818.

Пятница, 4 апреля

* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - чайный вечер для творческих людей "Art & Chai": пошаговый мастер-класс картины акрилом "Мир цвета и цветов". Руководитель Светлана Ветрова. Билет - 15 евро. Необходима регистрация: тел. 336 6169.

Суббота, 5 апреля