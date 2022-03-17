Вирве Осила: Противостояние добра и зла

Больше всего меня мучает это чувство бессилия и беспомощности. Я хотела бы сделать что-то, как-то помочь, но не умею, не в силах. Те маленькие денежные пожертвования, которые могут сделать живущие на грани бедности старики вроде меня, это лишь капля в море. Чтобы выразить свою боль, я написала стихи, но и это не избавляет от чувства подавленности. К счастью, наши люди отзывчивые, добрые и щедрые. На уровне правительства и частных лиц делается все возможное, чтобы помочь Украине, - а иногда и больше.

В то же время никуда не пропали протестующие. На улицы уже, правда, не выходят, но социальные сети напоминают зоны распространения насекомых-вредителей: придумываются и распространяются такие нелепости, о которых сказочник сказал бы "ни в сказке сказать, ни пером описать". Искавшие и открывавшие прежде государство в государстве теперь обнаруживают мнимые украинские секретные лаборатории. Что еще?!

Вновь и вновь это напоминает мне февральский марш протеста антиваксеров и других "борцов за свободу". Испытывают ли его участники теперь хоть какую-то неловкость? Появились ли на сегодня в их головах ответы на вопросы, заданные депутатами от EKRE на парламентском инфочасе, последовавшем после этой акции? Тогда у Каи Каллас десятки раз спрашивали, почему у нас царит диктатура и почему у нас полицейское государство. Каждый ответ премьер-министра вызывал новые вопросы такого же рода, пока, наконец, вопрошавшие нагло не покинули зал.

Думаю или по крайней мере надеюсь, что теперь эти спрашиватели поняли на основании показываемых по телевизору новостей, что такое диктатура, каково жить в полицейском государстве и что этот красный диктатор делает с мирным соседним государством и его народом. Но даже в такое время, когда весь мир в шоке, когда разрушают города и убивают детей, когда миллионы людей вынуждены бежать с родины, некоторые тогдашние злопыхатели продолжают глумиться в социальных сетях над нашим государством и даже над этой ужасной войной. Это тоже вызывает боль. Свое государство надо любить и Рийгикогу надо уважать, ведь государство - это и мы сами, и мы тут до сих пор живем в мире.

Мой близкий родственник, отца которого красные убили по пути домой незадолго до рождения дочери, сказал с горечью: "Я родился в войну, и умру, очевидно, в войну...". Одна из моих подруг говорила мне не так уж давно, что в старости ее больше всего расстраивает то, что смерть лишит возможности увидеть то, что будет дальше. Теперь она говорит, что больше и не хочет этого знать... В последнее время мне часто приходится слышать такие рассуждения, подобные мысли приходят порой и мне самой, что тоже печалит.