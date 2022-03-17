Мартовское небо перед восходом солнца волновало меня всегда: на грани сна и пробуждения я всегда ощущала его как бодрящее приветствие приближающейся весны, которое дарит надежду, а в некоторые болезненные моменты - и утешение. Мол, жизнь продолжается. Нынче оно тревожно режет мой глаз, как отблеск далекого пожара.
Вирве Осила: Противостояние добра и зла
Больше всего меня мучает это чувство бессилия и беспомощности. Я хотела бы сделать что-то, как-то помочь, но не умею, не в силах. Те маленькие денежные пожертвования, которые могут сделать живущие на грани бедности старики вроде меня, это лишь капля в море. Чтобы выразить свою боль, я написала стихи, но и это не избавляет от чувства подавленности. К счастью, наши люди отзывчивые, добрые и щедрые. На уровне правительства и частных лиц делается все возможное, чтобы помочь Украине, - а иногда и больше.
В то же время никуда не пропали протестующие. На улицы уже, правда, не выходят, но социальные сети напоминают зоны распространения насекомых-вредителей: придумываются и распространяются такие нелепости, о которых сказочник сказал бы "ни в сказке сказать, ни пером описать". Искавшие и открывавшие прежде государство в государстве теперь обнаруживают мнимые украинские секретные лаборатории. Что еще?!
Вновь и вновь это напоминает мне февральский марш протеста антиваксеров и других "борцов за свободу". Испытывают ли его участники теперь хоть какую-то неловкость? Появились ли на сегодня в их головах ответы на вопросы, заданные депутатами от EKRE на парламентском инфочасе, последовавшем после этой акции? Тогда у Каи Каллас десятки раз спрашивали, почему у нас царит диктатура и почему у нас полицейское государство. Каждый ответ премьер-министра вызывал новые вопросы такого же рода, пока, наконец, вопрошавшие нагло не покинули зал.
Думаю или по крайней мере надеюсь, что теперь эти спрашиватели поняли на основании показываемых по телевизору новостей, что такое диктатура, каково жить в полицейском государстве и что этот красный диктатор делает с мирным соседним государством и его народом. Но даже в такое время, когда весь мир в шоке, когда разрушают города и убивают детей, когда миллионы людей вынуждены бежать с родины, некоторые тогдашние злопыхатели продолжают глумиться в социальных сетях над нашим государством и даже над этой ужасной войной. Это тоже вызывает боль. Свое государство надо любить и Рийгикогу надо уважать, ведь государство - это и мы сами, и мы тут до сих пор живем в мире.
Мой близкий родственник, отца которого красные убили по пути домой незадолго до рождения дочери, сказал с горечью: "Я родился в войну, и умру, очевидно, в войну...". Одна из моих подруг говорила мне не так уж давно, что в старости ее больше всего расстраивает то, что смерть лишит возможности увидеть то, что будет дальше. Теперь она говорит, что больше и не хочет этого знать... В последнее время мне часто приходится слышать такие рассуждения, подобные мысли приходят порой и мне самой, что тоже печалит.
"Даже в такое время, когда весь мир в шоке, когда разрушают города и убивают детей, когда миллионы людей вынуждены бежать с родины, некоторые тогдашние злопыхатели продолжают глумиться в социальных сетях над нашим государством и даже над этой ужасной войной".Вирве Осила
Нынешний период очень хорошо селектирует, кто есть кто. Меня даже не очень раздражает, если проживающий в Нарве дед любуется Путиным, оправдывает его режим и верит грубой лжи, ведь другого он не знает и знать не хочет. Сам он состарился, спокойно живя в Эстонии, но когда Соловьев по РТР утверждает, будто у нас тут дискриминируют русских, то верит в это. Поэтому он уверен и в том, что происходящее на Украине предназначено для спасения русских людей.
Но когда эстонец, чьих родственников выслали, который с рождения до средних лет прожил в условиях оккупации, говорит сейчас, что эта война оправданна и Путин молодец, то у меня возникает чувство опустошенности. В одну из бессонных ночей, когда нахлынуло особенно много мыслей, меня вдруг осенило: а может быть, Путин читал "Весну" Оскара Лутса? Йозеп Тоотс покрасил земной шар красным, так как другой краски у него не было. Владимир Владимирович тоже хочет покрасить земной шар красным, но потому, что красный - это цвет крови и он ему нравится. Только вот когда рьяно красишь, то на красном появляются большие черные пятна...
Наряду с изложенными здесь мыслями хочу высказать еще одно пожелание и одну просьбу. Чтобы убранные с прилавков магазинов российские и белорусские продукты все же продали, ведь поставщики за них уже заплатили. А полученные за этот товар деньги следовало бы пожертвовать Украине; выбрасывание продуктов не причинит ни малейшего ущерба государству-агрессору, это просто бессмысленное расточительство.
Прошу также людей Эстонии не превращаться в русофобов. Межнациональной вражды нам не надо! Ведь наши русские люди - это НАШИ люди: здесь находятся дома, семьи, работа и жизнь всех нас. У меня так много добрых знакомых среди русских, врачи русской национальности помогают мне жить; я никогда не думала об их национальности, а только о том, что они хорошие люди. Ни одна национальность не является плохой; среди представителей разных национальностей есть, к несчастью, плохие люди, совершающие много зла, и обязанность хороших людей - помешать им. Я писала когда-то в одном стихотворении: "Зло подобно жару и боли...". К сожалению, излечить от этого почти невозможно, однако его болезненное распространение можно обуздать.
Мне вспоминается высказанная когда-то Эри Класом мысль, что благое дело также, если не делаешь зла. Как просто! Как правильно! Сейчас, когда ранняя заря кажется мне не весенним приветствием, а отблеском пожара, большое зло уже родилось, однако мы не должны позволить умереть своему внутреннему добру.