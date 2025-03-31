ПЕРЕДОВИЦА Короткая память власть имущих

Так как возможности повлиять на решения у оппозиции скудные, то становится обычным делом, что она часто реагирует немного, так сказать, чрезмерно на, казалось бы, незначительные вопросы или раздувает из мухи слона. Четверть века являвшийся лидером оппозиции Кохтла-Ярвеского горсобрания и порой становившийся в нем единственным Дон Кихотом Эдуард Одинец тоже знал и умело применял такие приемы на практике.

Оказавшись теперь в кресле председателя горсобрания, он должен понимать, почему депутаты оппозиции порой противно ведут себя по отношению к находящимся у власти. Ведь иначе на них вообще не обращали бы внимания. Но если находящиеся у власти вступают в агрессивную схватку с ними, то сами превращаются в карикатурных героев, как и получилось в случае с недавней предполагаемой пропажей звука.

У "Северного побережья" нет причин сомневаться в том, что пропажа звука во время трансляции заседания горсобрания в Youtube в тот момент, когда выступал находящийся в оппозиции Хендрик Агур, произошла из-за случайного технического сбоя. Однако оппозиционный депутат имеет право думать противоположным образом. Председатель горсобрания должен отнестись к этому спокойно. Например, извиниться перед возмущенным депутатом за то, что так произошло, и обсудить, каким образом можно было бы исправить положение. Вместо этого Одинец принялся обвинять Агура.

Однако еще более циничным оказалось выступление руководителя по коммуникациям, который стал искусственно увязывать депутатскую деятельность Хендрика Агура, являющегося признанным школьным руководителем и деятелем года Ида-Вирумаа, с его должностью школьного руководителя. Он делал это в резком тоне и "тыкая". Тем самым он показал, что является не нейтральным городским чиновником, а получающим зарплату от налогоплательщиков рупором лагеря власти.