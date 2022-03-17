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Вирумааский колледж может начать подготовку преподавателей естественных наук

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Вирумааский колледж может начать подготовку преподавателей естественных наук
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По словам Маре Роозилехт, колледж может предложить как помещения, так и компетентных преподавателей для преподавания реальных предметов.
По словам Маре Роозилехт, колледж может предложить как помещения, так и компетентных преподавателей для преподавания реальных предметов. Фото: Матти Кямяря / Põhjarannik

Руководители Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета и Таллиннского университета обсудили возможности сотрудничества при обучении преподавателей естественных наук в Ида-Вирумаа, так как в регионе их остро не хватает.

- Мы готовы к сотрудничеству при подготовке учителей математики, физики и химии, - отметила директор Вирумааского колледжа Маре Роозилехт, по словам которой колледж может предложить как помещения, так и компетентных преподавателей для преподавания реальных предметов.

К тому же Эстонский центр инженерной педагогики технического университета обладает компетенцией для подготовки учителей на основе учебной программы, аккредитованной международным объединением инженерной педагогики.

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