Руководители Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета и Таллиннского университета обсудили возможности сотрудничества при обучении преподавателей естественных наук в Ида-Вирумаа, так как в регионе их остро не хватает.
Для подписчиков
Вирумааский колледж может начать подготовку преподавателей естественных наук
Вирумааский колледж может начать подготовку преподавателей естественных наук
- Мы готовы к сотрудничеству при подготовке учителей математики, физики и химии, - отметила директор Вирумааского колледжа Маре Роозилехт, по словам которой колледж может предложить как помещения, так и компетентных преподавателей для преподавания реальных предметов.