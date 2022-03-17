Сбор биоотходов в Ида-Вирумаа движется черепашьим шагом

О необходимости раздельного сбора биоотходов говорится уже много лет. Большая часть самоуправлений включила их вывоз в тендеры на организованный вывоз отходов, однако на деле осуществляется он - по крайней мере в Ида-Вирумаа - лишь в нескольких самоуправлениях, да и то частично.