Не позднее конца следующего года каждый человек и предприятие должны иметь возможность сдавать собранные отдельно в месте образования биоотходы мусорному оператору. Ни жители, ни самоуправления к этому не готовы.
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Сбор биоотходов в Ида-Вирумаа движется черепашьим шагом
Сбор биоотходов в Ида-Вирумаа движется черепашьим шагом
О необходимости раздельного сбора биоотходов говорится уже много лет. Большая часть самоуправлений включила их вывоз в тендеры на организованный вывоз отходов, однако на деле осуществляется он - по крайней мере в Ида-Вирумаа - лишь в нескольких самоуправлениях, да и то частично.