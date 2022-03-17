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Сбор биоотходов в Ида-Вирумаа движется черепашьим шагом

Кюлли Крийс
, журналист
Сбор биоотходов в Ида-Вирумаа движется черепашьим шагом
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В Йыхви жильцы многоквартирных домов уже несколько лет выбрасывают биоотходы в отдельный контейнер.
В Йыхви жильцы многоквартирных домов уже несколько лет выбрасывают биоотходы в отдельный контейнер. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Не позднее конца следующего года каждый человек и предприятие должны иметь возможность сдавать собранные отдельно в месте образования биоотходы мусорному оператору. Ни жители, ни самоуправления к этому не готовы.

О необходимости раздельного сбора биоотходов говорится уже много лет. Большая часть самоуправлений включила их вывоз в тендеры на организованный вывоз отходов, однако на деле осуществляется он - по крайней мере в Ида-Вирумаа - лишь в нескольких самоуправлениях, да и то частично.

Первой ласточкой стал Йыхви, где жильцы больших многоквартирных домов уже несколько лет собирают биоотходы в отдельный контейнер.

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