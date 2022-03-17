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Торопиться с огородов теперь не придется

Ирина Кивисельг
, журналист
Торопиться с огородов теперь не придется
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С марта в Кохтла-Ярве пассажиры в возрасте 63 лет и старше могут пользоваться городскими автобусными линиями бесплатно с 9.00 до 21.00.
С марта в Кохтла-Ярве пассажиры в возрасте 63 лет и старше могут пользоваться городскими автобусными линиями бесплатно с 9.00 до 21.00. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Городское собрание Кохтла-Ярве приняло решение, в соответствии с которым лица в возрасте 63 лет и старше могут пользоваться городскими автобусными линиями бесплатно с 9.00 до 21.00. Изменения в электронную билетную систему внесены, владельцам карточек дополнительных действий производить не нужно.

Горожане старшего возраста уже много лет пользовались правом бесплатного проезда на городских маршрутах, но такая возможность прежде предоставлялась лишь до 17 часов. Депутаты от избирательного союза "Restart" внесли предложение горсобранию увеличить время льготного проезда на четыре часа, так как это поможет людям лучше справляться в сложное время, когда у многих жизненные расходы постоянно растут. С наступлением весны горожане устремляются в сады и огороды, и теперь им не придется спешить, чтобы воспользоваться льготным проездом.

Главный специалист по транспорту Кохтла-Ярвеского горуправления Андрей Полудеткин сказал, что, как и прежде, пассажиры, имеющие право на льготный проезд, должны приобретать проездные документы и валидировать карточки при входе в автобус. При возможной проверке необходимо предъявить удостоверение личности.

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