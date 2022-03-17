Торопиться с огородов теперь не придется

Горожане старшего возраста уже много лет пользовались правом бесплатного проезда на городских маршрутах, но такая возможность прежде предоставлялась лишь до 17 часов. Депутаты от избирательного союза "Restart" внесли предложение горсобранию увеличить время льготного проезда на четыре часа, так как это поможет людям лучше справляться в сложное время, когда у многих жизненные расходы постоянно растут. С наступлением весны горожане устремляются в сады и огороды, и теперь им не придется спешить, чтобы воспользоваться льготным проездом.