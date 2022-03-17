Военные беженцы благодарны Эстонии и хотят быстрее устроиться на работу

Пастор йыхвиской методистской церкви Артур Пыльд провел вчера в спа-отеле "Toila" перед прибывшими недавно беженцами молебен, а также пообещал устроить для них знакомство с возможностями города Йыхви и организовать помощь одеждой.

Прибывающие из Украины военные беженцы очень благодарны эстонскому государству за оказываемую им помощь и говорят, что все же не хотят просто так сидеть долго, а хотели бы устроиться на работу.