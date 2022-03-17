Прибывающие из Украины военные беженцы очень благодарны эстонскому государству за оказываемую им помощь и говорят, что все же не хотят просто так сидеть долго, а хотели бы устроиться на работу.
Для подписчиков
Военные беженцы благодарны Эстонии и хотят быстрее устроиться на работу
Военные беженцы благодарны Эстонии и хотят быстрее устроиться на работу
Когда пастор йыхвиской методистской церкви Артур Пыльд, назначенный Министерством социальных дел региональным душепопечителем для беженцев, проводил вчера утром для украинских беженцев в тойласком спа молебен, на котором просил о скором завершении войны, несколько женщин еле сдерживали слезы.
Ключевые слова