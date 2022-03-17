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Военные беженцы благодарны Эстонии и хотят быстрее устроиться на работу

Эрик Калда
, журналист
Военные беженцы благодарны Эстонии и хотят быстрее устроиться на работу
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Пастор йыхвиской методистской церкви Артур Пыльд провел вчера в спа-отеле "Toila" перед прибывшими недавно беженцами молебен, а также пообещал устроить для них знакомство с возможностями города Йыхви и организовать помощь одеждой.
Пастор йыхвиской методистской церкви Артур Пыльд провел вчера в спа-отеле "Toila" перед прибывшими недавно беженцами молебен, а также пообещал устроить для них знакомство с возможностями города Йыхви и организовать помощь одеждой. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

Прибывающие из Украины военные беженцы очень благодарны эстонскому государству за оказываемую им помощь и говорят, что все же не хотят просто так сидеть долго, а хотели бы устроиться на работу.

Когда пастор йыхвиской методистской церкви Артур Пыльд, назначенный Министерством социальных дел региональным душепопечителем для беженцев, проводил вчера утром для украинских беженцев в тойласком спа молебен, на котором просил о скором завершении войны, несколько женщин еле сдерживали слезы.

Хотят побыстрее на работу

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