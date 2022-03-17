Правоохранительные органы уже почти полгода не могут дать ответ на вопрос: чист ли перед законом нарвский политик Сергей Горлач? Невзирая на предъявленное ему подозрение, Горлач законно участвует в управлении Нарвой.
Уголовное дело депутата Нарвского горсобрания: от обвинителей ждут большей расторопности
Нарвский политик, член Партии реформ Сергей Горлач, кого полиция заподозрила в преступном давлении на избирателей накануне выборов, уже пять с половиной месяцев находится в положении, неопределенном ни для него, ни для горожан. При этом Горлач сохраняет мандат депутата Нарвского горсобрания и активно участвует в управлении городом.
До суда еще долго
Как сообщили в прокуратуре, материалы уголовного дела переданы защитнику Сергея Горлача, чтобы защитник мог ознакомиться с собранными доказательствами и мог представить свои ходатайства.
- После подачи защитником своих ходатайств прокуратура может принять решение о своих дальнейших действиях, - пояснил пресс-представитель прокуратуры Каарел Каллас.
Горлач подтвердил, что он через адвоката тоже ознакомился с собранными против него материалами. Так, стало ясно, что полиция применяла прослушку телефонных разговоров и изучила содержимое персонального компьютера Горлача. Также полиция допросила практически каждого человека из автобусной развлекательной поездки в Тойла, в рамках которой якобы оказывалось давление на избирателей.
- Я не увидел в тех показаниях чего-то криминального, - прокомментировал Горлач то, что он вычитал из материалов дела, не вдаваясь в подробности. - И там (в деле) до сих пор нет обвинительного текста, говорящего о моей какой-то виновности, - добавил он.
Несмотря на так и оставшийся неясным для него состав якобы преступления, Горлач полагает, что прокуратура пойдет в суд с этим делом, а не закроет его.
Неясный политический статус подозреваемого
Горлач, по его словам, хочет, чтобы вопрос о его виновности или невиновности решился поскорее и чтобы прозвучал судебный приговор, каким бы он ни оказался. До того момента остающиеся неясными перспективы, естественно, накладывают ограничения на планирование будущего.
- Я сейчас не представляю, насколько далек доступный мне горизонт планирования своей деятельности. Я все-таки уверен в своей невиновности, а эта неопределенность мне мешает, - признался политик.
В Нарвском горсобрании тоже хотят поскорее получить ответ на главный вопрос касательно Горлача. Председатель Владимир Жаворонков отметил: "Юридическая неопределенность продолжает оказывать существенное влияние на процесс выработки и принятия решений в городе".
- Хотя Сергей на законных основаниях продолжает активно участвовать в законотворческой работе горсобрания, лично я считаю это этически неприемлемым для политика. Однако как внутри фракции, так и в горсобрании в целом есть разные взгляды на этот счет, - рассуждает Жаворонков. - Ни в коей мере не желаем оказывать давление на стороны процесса, полностью доверяем в этом вопросе правоохранительной и судебной системе Эстонии, морально всецело поддерживая Сергея, исходя из презумпции его невиновности, - добавил председатель горсобрания.
Жаворонков также напомнил, что предъявленное Горлачу подозрение привело к расколу в избирательном союзе: "Эта достойная сожаления ситуация негативно повлияла на имидж предвыборного списка Катри Райк и бросила тень на честность и прозрачность всей нашей предвыборной кампании".
Подозрение изменило ход политических событий в Нарве
Реформист Сергей Горлач баллотировался в Нарвское горсобрание по списку Катри Райк, после нее он шел вторым в этом списке. Горлач получил 408 голосов и был избран. Спустя пару недель после выборов, а именно 2 ноября, Центральная криминальная полиция задержала его на один день и предъявила подозрение.
По собранным Центральной криминальной полицией данным, Сергей Горлач (43) и его предполагаемая сообщница Наталия (66) на выборной неделе в октябре предложили почти сорока жителям Нарвы поучаствовать в развлекательной автобусной поездке в Тойла. Программа включала в себя прогулку по парку с гидом, пикник, посещения спа.
Участников поездки проинструктировали взять с собой ID-карту и PIN-коды, а также в поездку был взят ноутбук для проведения электронного голосования. По собранным полицией данным, на месте проголосовали около половины участников, а тех, у кого не было при себе ID-карты или кодов к ней, просили проголосовать потом на избирательном участке.
У полиции возникло основание полагать, что мероприятие проводилось именно с целью покупки голосов, а людей убеждали голосовать в присутствии кандидата и других людей. "Все это проходило как сделка, в которой люди расплатились за поездку своим голосом", - комментировал руководитель бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Атс Кюбарсепп.
Криминальное дело завели по статье Пенитенциарного кодекса о воспрепятствовании свободному осуществлению избирательного права.
Сразу после выборов Горлач претендовал на пост председателя Нарвского горсобрания и имел поддержку. Однако от него, вдруг оказавшегося в статусе подозреваемого, сразу отреклась большая часть избирательного союза во главе с Катри Райк, а также их коалиционные партнеры от "Eesti 200".
В настоящее время Горлач уже в рядах оппозиции противостоит мэру Райк и ее соратникам.