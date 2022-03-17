Уголовное дело депутата Нарвского горсобрания: от обвинителей ждут большей расторопности

Нарвский политик, член Партии реформ Сергей Горлач, кого полиция заподозрила в преступном давлении на избирателей накануне выборов, уже пять с половиной месяцев находится в положении, неопределенном ни для него, ни для горожан. При этом Горлач сохраняет мандат депутата Нарвского горсобрания и активно участвует в управлении городом.

До суда еще долго

Как сообщили в прокуратуре, материалы уголовного дела переданы защитнику Сергея Горлача, чтобы защитник мог ознакомиться с собранными доказательствами и мог представить свои ходатайства.

- После подачи защитником своих ходатайств прокуратура может принять решение о своих дальнейших действиях, - пояснил пресс-представитель прокуратуры Каарел Каллас.

Горлач подтвердил, что он через адвоката тоже ознакомился с собранными против него материалами. Так, стало ясно, что полиция применяла прослушку телефонных разговоров и изучила содержимое персонального компьютера Горлача. Также полиция допросила практически каждого человека из автобусной развлекательной поездки в Тойла, в рамках которой якобы оказывалось давление на избирателей.

- Я не увидел в тех показаниях чего-то криминального, - прокомментировал Горлач то, что он вычитал из материалов дела, не вдаваясь в подробности. - И там (в деле) до сих пор нет обвинительного текста, говорящего о моей какой-то виновности, - добавил он.

Несмотря на так и оставшийся неясным для него состав якобы преступления, Горлач полагает, что прокуратура пойдет в суд с этим делом, а не закроет его.

Неясный политический статус подозреваемого

Горлач, по его словам, хочет, чтобы вопрос о его виновности или невиновности решился поскорее и чтобы прозвучал судебный приговор, каким бы он ни оказался. До того момента остающиеся неясными перспективы, естественно, накладывают ограничения на планирование будущего.

- Я сейчас не представляю, насколько далек доступный мне горизонт планирования своей деятельности. Я все-таки уверен в своей невиновности, а эта неопределенность мне мешает, - признался политик.

В Нарвском горсобрании тоже хотят поскорее получить ответ на главный вопрос касательно Горлача. Председатель Владимир Жаворонков отметил: "Юридическая неопределенность продолжает оказывать существенное влияние на процесс выработки и принятия решений в городе".

- Хотя Сергей на законных основаниях продолжает активно участвовать в законотворческой работе горсобрания, лично я считаю это этически неприемлемым для политика. Однако как внутри фракции, так и в горсобрании в целом есть разные взгляды на этот счет, - рассуждает Жаворонков. - Ни в коей мере не желаем оказывать давление на стороны процесса, полностью доверяем в этом вопросе правоохранительной и судебной системе Эстонии, морально всецело поддерживая Сергея, исходя из презумпции его невиновности, - добавил председатель горсобрания.