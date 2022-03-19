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Министр культуры Тийт Терик: российских артистов неуместно сейчас приглашать на сцены

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Министр культуры Тийт Терик: российских артистов неуместно сейчас приглашать на сцены
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Тийт Терик.
Тийт Терик. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Если наши больницы сообщили, что согласны принимать пострадавших в очаге войны в Украине, то мы никак не можем принимать артистов из России. Я не вижу, чтобы это было по-человечески понятно", - сказал министр культуры Тийт Терик, открывший в Йыхвиском концертном доме IX Ида-Вируский культурный форум.

- Культура является одним из снимателей напряжения в ситуации, когда в Украине бушует война. К сожалению, наш культурный календарь из-за войны становится менее плотным. Например, йыхвиская публика ждала "Лебединое озеро" в исполнении петербургского театра балета, однако это один из множества спектаклей, которые отменяются, так как российских артистов в Эстонии больше не ждут.

- Действительно, раньше мы занимали такую позицию - не смешивать политику и культуру. Эстония и Россия заключили рамочный договор о культурном сотрудничестве. В сегодняшней ситуации, когда Россия напала на Украину, мы не видим никакой возможности сотрудничать на уровне государств. Мы и российским партнерам сообщили в письменном виде, что в настоящий момент отказываемся от всех договоров.

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