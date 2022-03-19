Министр культуры Тийт Терик: российских артистов неуместно сейчас приглашать на сцены

- Культура является одним из снимателей напряжения в ситуации, когда в Украине бушует война. К сожалению, наш культурный календарь из-за войны становится менее плотным. Например, йыхвиская публика ждала "Лебединое озеро" в исполнении петербургского театра балета, однако это один из множества спектаклей, которые отменяются, так как российских артистов в Эстонии больше не ждут.

- Действительно, раньше мы занимали такую позицию - не смешивать политику и культуру. Эстония и Россия заключили рамочный договор о культурном сотрудничестве. В сегодняшней ситуации, когда Россия напала на Украину, мы не видим никакой возможности сотрудничать на уровне государств. Мы и российским партнерам сообщили в письменном виде, что в настоящий момент отказываемся от всех договоров.