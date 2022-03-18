Правительство отправится на два дня в Ида-Вирумаа

Визит правительства начнется в понедельник со встречи с местными активистами в Кивиылиском центре приключений, где министров встретит старейшина Люганузеской волости Марья-Лийза Вейзер. Встреча начнется в 11.00. С 12.00 министры проведут двусторонние встречи по всему уезду.

Например, министр образования и науки Лийна Керсна примет участие в празднике стропил нового здания Йыхвиской основной школы. Она встретится с руководителями учреждений образования Кохтла-Ярве и примет участие в круглом столе по реформе образования с представителями Алутагузе, Тойла, Йыхви и Кохтла-Ярве. Во вторник она посетит Ваналиннаскую госшколу Нарвы и Нарвскую эстонскую гимназию, а также встретится с сотрудниками и студентами Нарвского колледжа Тартуского университета.

В понедельник вечером состоится прием премьер-министра Каи Каллас и мэра Нарвы Катри Райк для членов правительства и гостей в нарвской арт-резиденции.

Во вторник в 10.00 начнутся заседание и кабинетное совещание правительства в помещениях нарвского театрального центра "Vaba Lava", за которым в 12.00 последует пресс-конференция.

В понедельник премьер-министр Кая Каллас и министр внутренних дел Кристиан Яани также встретятся в Нарвском учебном центре Академии МВД с комиссаром Европейской комиссии по внутренним делам Ильвой Йоханссон, чтобы обсудить ситуацию в Украине и помощь, которую необходимо оказать странам ЕС в приеме и предоставлении помощи военным беженцам.