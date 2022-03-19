Йыхвиская волость выделила Украине деньги и открывает пункты сбора помощи

Несколько организаций решили объединить усилия с волостным управлением, чтобы и впредь помогать жителям Липовца.

- Липовец расположен в центральной Украине, где непосредственных военных действий сейчас нет, однако внутренние беженцы движутся по всей стране и в районе была создана самооборона, поэтому там тоже нуждаются в помощи. Из города Липовец поступила просьба о помощи со списком того, что им нужно: подушки, одеяла, простыни, медицинские принадлежности и пр. Совместно будем организовывать оказание помощи, - сказал член Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Калев Наур.

Пункты сбора гуманитарной помощи в Йыхвиской волости Йыхвиская гимназия по адресу: ул. Харидузе, 5b, Йыхви (в пятницу с 14.00 до 17.00), телефон 5886 0353. Приносить можно гигиенические принадлежности (в том числе влажные салфетки, зубные щетки, зубную пасту, мыло, шампунь, гель для душа, гигиенические прокладки, подгузники и пр.).

по адресу: ул. Харидузе, 5b, Йыхви (в пятницу с 14.00 до 17.00), телефон 5886 0353. Приносить можно гигиенические принадлежности (в том числе влажные салфетки, зубные щетки, зубную пасту, мыло, шампунь, гель для душа, гигиенические прокладки, подгузники и пр.). НКО "Йыхвиское объединение пенсионеров" по адресу: ул. Кооли, 2, Йыхви (во вторник с 10.00 до 13.00 и с 18.30 до 20.00, в четверг с 10.00 до 13.00), телефон 5391 0266. Приносить можно гигиенические принадлежности (в том числе влажные салфетки, зубные щетки, зубную пасту, мыло, шампунь, гель для душа, гигиенические прокладки, подгузники и пр.).

по адресу: ул. Кооли, 2, Йыхви (во вторник с 10.00 до 13.00 и с 18.30 до 20.00, в четверг с 10.00 до 13.00), телефон 5391 0266. Приносить можно гигиенические принадлежности (в том числе влажные салфетки, зубные щетки, зубную пасту, мыло, шампунь, гель для душа, гигиенические прокладки, подгузники и пр.). Пункт сбора Йыхвиского прихода методистской церкви по адресу: Тартуское шоссе, 32, Йыхви (в понедельник, среду, субботу с 10.00 до 12.00), телефон 505 7679. Приносить можно незаношенную одежду для детей и взрослых, принадлежности для кухни и домашнего хозяйства (в том числе кастрюли, сковороды, посуду и пр.).

Его первый контакт с Липовцом состоялся более десяти лет тому назад, когда делегация украинского города приезжала в Йыхви и пригласила поучаствовать в Днях Европы. "Мы ездили тогда с клубом "Valge Hobu" к культурному обществу в Украине, и отношения сохранились".

Для доставки помощи в Украину Калев Наур надеется приобрести подержанное транспортное средство, которое осталось бы дружественному городу.

В то же время помогать надо украинцам, которые, бежав от войны, прибудут в Йыхви. Одежду и хозяйственные товары принимает пункт сбора Йыхвиского прихода методистской церкви. По словам пастора прихода Артура Пыльда, беженцы имеют возможность выбирать себе подходящую одежду из гуманитарной помощи. В то же время там могут также предложить занятие для украинцев.