Начатая российскими руководителями война в Украине неизбежно скажется и на нашей экономике.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Экономика пострадает, но откроются новые возможности
С этой точки зрения хорошо, что уже в предыдущие десятилетия экономические отношения Эстонии и России постепенно усыхали. При большей зависимости удары в сложившейся ситуации были бы болезненнее. Ида-вируским спа и отелям, а также магазинам и поставщикам услуг, вероятно, довольно долго не придется рассчитывать на российских туристов. Однако их доля и так сократилась еще в предыдущие, коронавирусные годы.
Затормозилось также планировавшееся создание в ида-вируских промышленных парках новых предприятий, связанных с Россией. На электростанциях и разрезе ломают голову над тем, как найти уникальные запчасти для оборудования и машин, которые производились в России или Беларуси. С Украиной, находящейся под бомбардировками со стороны России, вести бизнес сейчас тоже практически невозможно.
Однако последствия идущей войны затронут не только предпринимательскую деятельность между двумя странами, они гораздо шире. Резко выросли цены на сырье. Нарушены регулярные поставки товаров и цепочки логистики. Экономическому росту грозит остановка, некоторые предприятия вынуждены прекратить деятельность, может вырасти безработица.
Но в любом кризисе возможно адаптироваться, найти новые возможности и рынки. Очевидно, прибавится лет жизни у сланцевой промышленности.
Ида-Вирумаа в числе прочего может пойти на пользу приезд беженцев из Украины. Численность населения Ида-Вирумаа за последние 30 лет сократилась более чем на 40 процентов, то есть почти на 100000 человек. Большинство людей, бежавших от бомб и пуль Путина, собираются вернуться домой при первой возможности, но многим в ближайшее время вернуться будет некуда, потому что города уничтожены. Ида-Вирумаа не должен бы иметь ничего против, если часть беженцев адаптируется к здешней жизни и поможет придать ей новый импульс.