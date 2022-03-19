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Из-за путинистов и разжигателей вражды беженцев не особо направляют в Ида-Вирумаа

Эрик Калда
, журналист
Из-за путинистов и разжигателей вражды беженцев не особо направляют в Ида-Вирумаа
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Идаский префект Тарво Крууп говорит, что в теперешней ситуации полиция серьезно относится ко всяческим порочащим украинцев слухам, ведь часть из них можно рассматривать как разжигание вражды.
Идаский префект Тарво Крууп говорит, что в теперешней ситуации полиция серьезно относится ко всяческим порочащим украинцев слухам, ведь часть из них можно рассматривать как разжигание вражды. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

При приеме украинских военных беженцев государство исходило из того обстоятельства, что в Ида-Вирумаа проживает больше, чем в других местах, людей, одобряющих российскую агрессию и действия Путина, поэтому сейчас сюда стараются направлять по возможности меньше украинцев, чтобы предотвратить возможные конфликты.

- Агрессия путинской России против Украины обусловила, главным образом в Ида-Вирумаа, ситуацию, когда социальные сети, а также улицы полны враждебности к украинцам, и это факт, - сказал идаский префект Тарво Крууп. 

Полиции пришлось в последние недели проверять множество слухов, в которых говорилось о якобы совершенных украинцами в Ида-Вирумаа правонарушениях, однако до сих пор ни один из слухов не подтвердился. "Но они очень безобразные".

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