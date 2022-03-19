Из-за путинистов и разжигателей вражды беженцев не особо направляют в Ида-Вирумаа

- Агрессия путинской России против Украины обусловила, главным образом в Ида-Вирумаа, ситуацию, когда социальные сети, а также улицы полны враждебности к украинцам, и это факт, - сказал идаский префект Тарво Крууп.

Полиции пришлось в последние недели проверять множество слухов, в которых говорилось о якобы совершенных украинцами в Ида-Вирумаа правонарушениях, однако до сих пор ни один из слухов не подтвердился. "Но они очень безобразные".