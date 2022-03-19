При приеме украинских военных беженцев государство исходило из того обстоятельства, что в Ида-Вирумаа проживает больше, чем в других местах, людей, одобряющих российскую агрессию и действия Путина, поэтому сейчас сюда стараются направлять по возможности меньше украинцев, чтобы предотвратить возможные конфликты.
Для подписчиков
Из-за путинистов и разжигателей вражды беженцев не особо направляют в Ида-Вирумаа
Из-за путинистов и разжигателей вражды беженцев не особо направляют в Ида-Вирумаа
- Агрессия путинской России против Украины обусловила, главным образом в Ида-Вирумаа, ситуацию, когда социальные сети, а также улицы полны враждебности к украинцам, и это факт, - сказал идаский префект Тарво Крууп.