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Лучший учитель эстонского языка имеет эстонские, русские и украинские корни

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Лучший учитель эстонского языка имеет эстонские, русские и украинские корни
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О титуле лучшего учителя эстонского языка Анне Мельдре будут напоминать часы в форме карты Эстонии.
О титуле лучшего учителя эстонского языка Анне Мельдре будут напоминать часы в форме карты Эстонии. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Так как я тоже постоянно учусь, то опыт, которым делюсь со своими учениками, истинный", - говорит выросшая в двуязычной семье Анне Мельдре. Признанная лучшим в Ида-Вирумаа учителем эстонского языка Мельдре обучает языку как малышей, так и пожилых людей, хотя ее основное место работы - Силламяэская гимназия.

Анне Мельдре была замечена в конце прошлого года в постановке Мерле Карусоо "Кто я есть", в которой являлась одним из восьми учителей эстонского языка, рассказывавших со сцены свою историю. Родившаяся под крылом Нарвского дома эстонского языка постановка предоставила перегруженным ида-вируским учителям эстонского языка возможность отвлечься и поделиться своим опытом.

В ходе спектакля Анне рассказала, что ее родня со стороны отца родом из Вайвара, а мама - из Украины.

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