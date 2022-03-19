Лучший учитель эстонского языка имеет эстонские, русские и украинские корни

"Так как я тоже постоянно учусь, то опыт, которым делюсь со своими учениками, истинный", - говорит выросшая в двуязычной семье Анне Мельдре. Признанная лучшим в Ида-Вирумаа учителем эстонского языка Мельдре обучает языку как малышей, так и пожилых людей, хотя ее основное место работы - Силламяэская гимназия.