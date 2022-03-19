"Так как я тоже постоянно учусь, то опыт, которым делюсь со своими учениками, истинный", - говорит выросшая в двуязычной семье Анне Мельдре. Признанная лучшим в Ида-Вирумаа учителем эстонского языка Мельдре обучает языку как малышей, так и пожилых людей, хотя ее основное место работы - Силламяэская гимназия.
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Лучший учитель эстонского языка имеет эстонские, русские и украинские корни
Лучший учитель эстонского языка имеет эстонские, русские и украинские корни
Анне Мельдре была замечена в конце прошлого года в постановке Мерле Карусоо "Кто я есть", в которой являлась одним из восьми учителей эстонского языка, рассказывавших со сцены свою историю. Родившаяся под крылом Нарвского дома эстонского языка постановка предоставила перегруженным ида-вируским учителям эстонского языка возможность отвлечься и поделиться своим опытом.
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