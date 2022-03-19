Нарвитяне отправляются на шопинг в Россию теперь только с наличными рублями, что на руку обменникам

Так, 17 марта, по данным руководителя погранпункта Марека Лийва, границу пересекли 1699 человек в направлении Эстонии и 1484 человек в направлении России. В те же сутки в Эстонию через Нарву въехало 284 автомобиля, а выехало меньше - 257.

Для сравнения: месяцем ранее, 17 февраля, то есть до начала военного конфликта в Украине, границу из России в Эстонию пересекли 1014 человек, а в обратном направлении - 1015.

Одних только беженцев прибыло в Эстонию через Нарвский погранпункт за сутки 17 марта около сотни человек.

- За последний месяц число пересекающих границу увеличилось, - отмечает Марек Лийва. - Наши сотрудники работают в штатном порядке и делают все для того, чтобы на границе не образовывалось очередей.

Курс российского рубля по отношению к евро обрушился с началом агрессии РФ в Украине, и это означает, что обмен валюты стал еще выгоднее для европейцев. Когда потом пропала возможность расплачиваться в России европейскими банковскими карточками, тогда свои сливки с изоляции страны-агрессора сняли пункты обмена валют, в том числе нарвские.

Оживленное движение граждан РФ из Нарвы в Ивангород за покупками наблюдалось в начале месяца - дни получения пенсий и пособий. К середине марта в пунктах обмена валют стало посвободнее, и кассиры теперь вспоминают, как работали без продыху.

Несмотря на козырное положение евровалюты, обменный бизнес в Нарве в последнее время не видно что на подъеме. Давно прежде работавшие пункты обмена теперь стоят наглухо закрытыми. Работают и популярны три пункта на ведущей к Нарвскому погранпункту улице Мальми. Здесь даже можно увидеть небольшие очереди к бронированному окошку кассы.