Без нового морского мола эстонский берег в Нарва-Йыэсуу уязвим перед угрозами из России

Агрессия, направленная против Украины, еще больше повысила значимость строительства морского мола в Нарва-Йыэсуу с точки зрения государственной безопасности.

Проект строительства мола уже несколько лет активно продвигает местное самоуправление Нарва-Йыэсуу. Теперь, когда стала реальной угроза давления со стороны России, например, посредством беженцев, на проблему обмелевшей пограничной реки повышенное внимание обратило государство.

Во вторник, 22 марта, министр административного управления Яак Ааб побывает на берегу в устье реки Нарва и встретится с мэром Нарва-Йыэсуу Максимом Ильиным, а также проектировщиком мола.

С особой тревогой воспринята государственными мужами информация о том, что в считанных километрах от границы образован лагерь беженцев из воюющей Украины, из ее Донецкой и Луганской областей. По имеющимся данным, которыми располагают эстонские органы безопасности, российские власти разместили беженцев в бывшем пионерском лагере в нескольких километрах от устья реки Нарва и от ее притока - реки Россонь.

- Из-за низкого уровня воды устье реки иногда трудно пересечь катерам полиции и погранохраны, а ситуация с уровнем воды непредсказуема. Кроме того, все исследования показывают, что если мы не начнем строить новый мол и углублять устье, то через пять лет река Нарва будет протекать только по территории России, что приведет к дисбалансу в обеспечении национальной безопасности, - утверждает мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. - Недавний пограничный кризис между Литвой, Польшей и Беларусью показал, что аналогичная ситуация в устье реки Нарвы вполне реальна. Из-за российского военного вторжения в Украину ситуация ухудшилась, и значение реки Нарвы в национальной обороне значительно возросло, - добавил мэр, сославшись не только на собственное мнение, но и на чиновников госбезопасности, с которыми говорил на эту тему.

Ильин подтвердил, что устье реки Нарва в его нынешнем заиленном состоянии может быть преодолено вброд в те дни, когда уровень воды понижен. Об этом говорят рыбаки.

Собственно регулирование уровня воды и интенсивности водного течения в пограничной реке - посредством дамбы Нарвского водохранилища - находится тоже в руках России.

Строительство нового морского мола длиной 450 метров в устье реки Нарва сегодня оценивается приблизительно в 7 миллионов евро. Со строительными ценами 2021 года прикидывали стоимость в пределах 5,5 миллиона.

По заказу Нарва-Йыэсуу и при денежной поддержке Рийгикогу в 2019-2021 годах был составлен строительный проект, который сам по себе обошелся в 200 тысяч евро. В настоящее время решается вопрос о финансировании строительства.

Строительство займет по времени один год.

Мол спроектирован не только как защитный, но и привлекательный для местных жителей и гостей курорта объект, поскольку он станет новой частью морского променада.