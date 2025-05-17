В Финляндии разбились два вертолета, вылетевших из Таллинна

В субботу, 17 мая, в Финляндии потерпели крушение два вертолета, вылетевших из Таллинна, сообщает финская пресса.
По данным спасательной службы финского региона Сатакунта, речь идет о двух гражданских вертолетах rus.postimees .
Очевидцы утверждают, что вертолеты столкнулись в воздухе, однако точной информации об обстоятельствах трагедии пока нет.
Как сообщает финская телерадиокомпания YLE, крушение произошло около 12:30 по местному времени вблизи аэродрома Эура.
Спасатели обнаружили на месте два упавших вертолета. В настоящее время продолжается тушение пожара и спасательные работы. Представители службы спасения отказались комментировать информацию о возможных жертвах.
По данным YLE, после обеда рядом с Эура пролетали два легких четырехместных вертолета модели Robinson RR. Один из них зарегистрирован в Австрии, второй в Эстонии.
Согласно данным службы воздушной информации, оба воздушных судна вылетели одновременно из Таллинна и практически весь маршрут до Эура пролетели рядом.
Сервис ADS-B, отслеживающий воздушное движение, показывает, что оба вертолета летели бок о бок над аэродромом Эура, а затем перестали передавать информацию о своем местоположении.
По данным ADS-B, в момент столкновения вертолеты летели на высоте около 300 метров. Исходя из этого, можно предположить, что вертолеты, скорее всего, не собирались приземлиться в аэропорту Эура.
Находящийся в Эура корреспондент YLE передает, что район катастрофы оцеплен, в воздухе постоянно кружит вертолет, полиция не допускает представителей СМИ к месту аварии.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Брита Кикас сообщила Postimees, что министерству известно о произошедшей в Финляндии катастрофе вертолета.
«Мы находимся в постоянном контакте с нашими финскими коллегами и финской полицией. Мы сможем предоставить дополнительные комментарии, как только прояснятся точные обстоятельства аварии», - добавила Кикас.