В Финляндии разбились два вертолета, вылетевших из Таллинна

По данным спасательной службы финского региона Сатакунта, речь идет о двух гражданских вертолетах rus.postimees .

Очевидцы утверждают, что вертолеты столкнулись в воздухе, однако точной информации об обстоятельствах трагедии пока нет.

Как сообщает финская телерадиокомпания YLE, крушение произошло около 12:30 по местному времени вблизи аэродрома Эура.

Спасатели обнаружили на месте два упавших вертолета. В настоящее время продолжается тушение пожара и спасательные работы. Представители службы спасения отказались комментировать информацию о возможных жертвах.

По данным YLE, после обеда рядом с Эура пролетали два легких четырехместных вертолета модели Robinson RR. Один из них зарегистрирован в Австрии, второй в Эстонии.

Согласно данным службы воздушной информации, оба воздушных судна вылетели одновременно из Таллинна и практически весь маршрут до Эура пролетели рядом.

Сервис ADS-B, отслеживающий воздушное движение, показывает, что оба вертолета летели бок о бок над аэродромом Эура, а затем перестали передавать информацию о своем местоположении.

По данным ADS-B, в момент столкновения вертолеты летели на высоте около 300 метров. Исходя из этого, можно предположить, что вертолеты, скорее всего, не собирались приземлиться в аэропорту Эура.

Находящийся в Эура корреспондент YLE передает, что район катастрофы оцеплен, в воздухе постоянно кружит вертолет, полиция не допускает представителей СМИ к месту аварии.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Брита Кикас сообщила Postimees, что министерству известно о произошедшей в Финляндии катастрофе вертолета.