Алутагузеская женская команда с помощью 12-летней Анетте Аху завоевала серебро чемпионата Эстонии в эстафете

Средний возраст участниц алутагузеского эстафетного трио составил чуть больше 15 лет, поскольку в этом трио наряду с Аху были 14-летняя Херта Раяс и член эстонской сборной 20-летняя Авели Уусталу.

Херта Раяс после первой смены была четвертой, отстав менее чем на минуту от одной из лучших ныне лыжниц Эстонии Кейди Каазику, выступавшей за лыжный клуб Амбла. Однако от второго места ее отделяло менее четырех секунд. При второй смене Авели Уусталу показала лучшее время этапа и вывела Алутагузеский лыжный клуб на вторую позицию. Оказавшийся на третьем месте Выруский лыжный клуб команда Алутагузе опередила почти на полминуты.

Вышедшая на трассу последней 12-летняя Анетте Аху не упустила преимущество, а даже увеличила его и в третьей смене показала третье время. Она уменьшила также отставание от ставшего чемпионом Эстонии лыжного клуба Амбла, пересекшего финишную черту на 33 секунды раньше алутагузеской команды.

Если Анетте Аху оказалась на проходившем в Мыэдаку в Ляэне-Вирумаа чемпионате Эстонии самой юной из поднявшихся на пьедестал почета участников эстафет, то самым возрастным был 51-летний двукратный олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу, помогший лыжному клубу "Jõulu" занять третье место.

В мужской эстафете 3х10 км Алутагузеский лыжный клуб команду не выставлял.

В воскресенье в гонке на 30 км свободным стилем свою коллекцию медалей чемпионатов Эстонии пополнила 42-летняя Татьяна Маннима, представляющая Кивиылиский лыжный клуб. Маннима в течение всей дистанции держалась в первой тройке вместе с сестрами-двойняшками Кейди и Кайди Каазику. В финишном спурте молодые оказались сильнее, и Маннима досталась бронза.

Авели Уусталу держалась в группе лидеров еще после 5 км, однако на пункте промежуточного времени 10 км она отставала от лидеров уже более чем на полминуты. Финишную черту Уусталу пересекла пятой, уступив первым уже более пяти минут.